BERNSTEIN RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach dem eingetrübten Ausblick des Medienkonzerns auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele von ProSieben ließen entsprechend negative Rückschlüsse auf andere deutsche werbefinanzierte Unternehmen wie RTL und Ströer zu, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,30 % und einem Kurs von 5,81EUR auf Tradegate (17. September 2025, 12:51 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,15 € , was eine Steigerung von +41,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer