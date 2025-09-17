    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    Plusvisionen-Analyse

    Siltronic-Aktie - das könnte etwas werden

    Spannende Dinge tun sich im Chart der Siltronic-Aktie. Es sieht tatsächlich so aus als könnte daraus …

    Spannende Dinge tun sich im Chart der Siltronic-Aktie. Es sieht tatsächlich so aus als könnte daraus … Doch Hoffnung gab es für den Wafer-Hersteller in den vergangenen Monaten immer wieder, die allerdings ebenso regelmäßig enttäuscht wurde, wie im März oder zuletzt im Juli/August dieses Jahres. Gelingt diesmal eine nachhaltige Wende? Weiterlesen

    Autor
    Thomas Schumm
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
