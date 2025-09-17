Nordex Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 17.09.2025

Die Nordex Aktie konnte bisher um +4,46 % auf 20,960€ zulegen. Das sind +0,895 € mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Nordex über einen Zuwachs von +12,97 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -4,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,21 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nordex +77,14 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Nordex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,02 % 1 Monat -7,21 % 3 Monate +12,97 % 1 Jahr +37,37 %

Informationen zur Nordex Aktie

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,95 Mrd.EUR wert.

In der Debatte um eine Neuausrichtung der Energiepolitik bekommt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) Gegenwind vom Koalitionspartner SPD. Reiche habe aus dem Monitoringbericht zur Energiewende falsche politische Schlussfolgerungen …

Die Aktie ist heute nicht nur windig, sondern auch grün! Aus Ecuador gibt es nämlich etwas zu tun: Dort hat ein namentlich nicht genannter Projektentwickler 19 Turbinen des Typs N149/5.X für einen Windpark im Süden des Landes bestellt. Die …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nordex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.