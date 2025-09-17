SAP-Aktie - Richtungsentscheidung

Mitte Februar setzte bei SAP-Aktie eine Konsolidierung ein. In den vergangenen Monaten zählte das Papier des Anbieters von Unternehmenssoftware zu den schwächsten Werten im DAX, was sicherlich auch eine Reaktion auf den fulminanten Anstieg zuvor, aber sicherlich auch mit künftigen Tragfähigkeit des Geschäftsmodells zusammenhing. Natürlich geht es dabei auch um künstliche Intelligenz (KI). Wiederaufstieg oder weiterer Absturz? Wie es weitergeht. Weiterlesen