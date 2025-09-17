Kobrea kündigt 5-Mio.-$-Best-Efforts-Privatplatzierung von Wertpapiereinheiten an

Vancouver, British Columbia, 17. September 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Firma Kernaghan & Partners Ltd. (der „Lead Agent“) unterzeichnet hat. Diese Firma wird im Namen des Unternehmens bzw. im Namen eines Agentenkonsortiums, dem die Firmen Beacon Securities Limited und Red Cloud Securities Inc. (zusammen die „Agenten“) angehören, als Lead Agent und Sole Bookrunner agieren. Die Agenten haben sich diesbezüglich bereit erklärt, im Rahmen einer Best-Efforts-Privatplatzierung bis zu 10.000.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zum Preis von 0,50 $ pro Einheit zu veräußern und dem Unternehmen damit einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 5.000.000 $ zu verschaffen (die „Platzierung“).

Die Ausgabe der Einheiten erfolgt gemäß Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“), die von der Vorschrift Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions From Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten, „Listed Issuer Financing Exemption“) abgeändert bzw. ergänzt wird. Jede Einheit setzt sich aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte (1/2) eines Warrants für den Stammaktienkauf (jeder ganze Warrant gilt als „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum zum Erwerb einer (1) Stammaktie zum Preis von je 0,75 $. Voraussetzung ist, dass die Warrants innerhalb von 60 Tagen nach dem Ausgabedatum nicht ausgeübt werden.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Platzierung für Bohrungen und Explorationsaktivitäten in den unternehmenseigenen Projekten in der argentinischen Provinz Mendoza sowie als Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit der Vorschrift NI 45-106 werden die Einheiten zum Verkauf angeboten wie folgt: (i) Käufern mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, ausgenommen Quebec, gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption), (ii) in den Vereinigten Staaten gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen bezüglich der Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der „U.S. Securities Act“) sowie den geltenden Wertpapiergesetzen der jeweiligen US-Bundesstaaten und (iii) in Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, die zwischen dem Unternehmen und dem Lead Agent vereinbart wurden, unter der Voraussetzung, dass keine Prospekt- oder Registrierungserklärung erfolgt oder eine vergleichbare Verpflichtung entsteht und das Unternehmen danach keinen fortlaufenden Offenlegungspflichten in diesen Ländern unterliegt. Wertpapiere, die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption ausgegeben werden, sind nicht an die gesetzliche Haltedauer laut kanadischem Wertpapierrecht gebunden.