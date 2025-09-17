    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    MWB RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - MWB Research hat die Einstufung für Aixtron nach der Hightech-Engineering-Konferenz des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie sei ein struktureller Gewinner im Bereich der Verbindungshalbleiter, schrieb Abed Jarad in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die derzeitige Nachfrageschwäche stelle eher eine zyklische Pause als eine Entgleisung dar. Da die Ziele für 2025 erreichbar erschienen, sich 2026 als Übergangsjahr mit moderatem Wachstum abzeichne und ab 2027 ein stärkerer Aufschwung zu erwarten sei, bekräftige er seine Kaufempfehlung./edh/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 12,72EUR auf Tradegate (17. September 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: MWB RESEARCH
    Analyst: Abed Jarad
    Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 20
    Kursziel alt: 20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,00, was eine Steigerung von +57,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    MWB RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Buy' MWB Research hat die Einstufung für Aixtron nach der Hightech-Engineering-Konferenz des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie sei ein struktureller Gewinner im Bereich der …