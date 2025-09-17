MWB RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - MWB Research hat die Einstufung für Aixtron nach der Hightech-Engineering-Konferenz des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie sei ein struktureller Gewinner im Bereich der Verbindungshalbleiter, schrieb Abed Jarad in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die derzeitige Nachfrageschwäche stelle eher eine zyklische Pause als eine Entgleisung dar. Da die Ziele für 2025 erreichbar erschienen, sich 2026 als Übergangsjahr mit moderatem Wachstum abzeichne und ab 2027 ein stärkerer Aufschwung zu erwarten sei, bekräftige er seine Kaufempfehlung./edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 12,72EUR auf Tradegate (17. September 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MWB RESEARCH

Analyst: Abed Jarad

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

