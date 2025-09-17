Uber startet Safaris in Nairobi: Revolution für Kenias Tourismus!

Uber hat den Service "Uber Safari" nun auch in Kenia eingeführt und ermöglicht damit Ausflüge in den Nairobi Nationalpark, dem weltweit einzigen Wildpark innerhalb einer Hauptstadt. Das Unternehmen feiert damit sein zehnjähriges Bestehen in Ostafrika und richtet sich gezielt an inländische Touristen sowie Geschäftsreisende, die während kurzer Aufenthalte in Nairobi eine Safari erleben möchten.

Der kenianische Tourismussektor erwirtschaftet jährlich rund 4,3 Milliarden US-Dollar. Uber sieht hier ein erhebliches Potenzial und bietet mit "Uber Safari" geführte Tages- oder Nachtausflüge an, die jeweils etwa drei Stunden dauern. Teilnehmer können Löwen, Nashörner, Büffel und Leoparden beobachten. Eine Tagessafari kostet pro Fahrzeug 25.000 Kenianische Schilling (163,88 Euro), für Nachtsafaris fallen höhere Preise von 40.000 Kenianische Schilling (262,20 Euro) an. Laut Uber eröffne die Plattform "neue Verdienstmöglichkeiten für lokale Reiseveranstalter und Fahrzeugpartner, die bereits über Fahrzeuge und Erfahrung in der Safari-Führung verfügen."

Wirtschaftlicher Beitrag und Perspektiven

Der Tourismus zählt zu den wichtigsten Devisenquellen Kenias und trägt 10,4 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Zudem sichern die Branche und ihre Zulieferer 5,5 Prozent der formellen Beschäftigung. Uber selbst trug 2023 rund 14,1 Milliarden Kenianische Schilling, also etwa 92,4 Millionen Euro, zur Wirtschaft des Landes bei, wovon ein Fünftel auf den Tourismussektor entfiel.

Mit der neuen Safari-Initiative will Uber nicht nur das eigene Angebot erweitern, sondern zugleich lokale Partner stärken und die wachsende Nachfrage nach urbanen Kurz-Safaris bedienen. Das Unternehmen positioniert sich damit in einem Segment, das sowohl wirtschaftlich als auch touristisch hohe Bedeutung für Kenia hat.

Uber Safari als globale Initiative

Uber Safari ist kein neues Konzept: Bereits im vergangenen Jahr startete Uber in Kapstadt ein ähnliches Angebot im Rahmen der exklusiven "Go Anywhere"-Reihe. Vom 1. Oktober 2024 bis zum 1. Februar 2025 konnten Einheimische und Reisende über die Uber-App eine Safari im Aquila Private Game Reserve buchen, um Löwen, Elefanten, Leoparden, Nashörner und Büffel zu beobachten. "Unsere 'Go Anywhere'-Reihe wurde ins Leben gerufen, um unseren Nutzerinnen außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu ermöglichen – und das mit dem gleichen Uber-Komfort, den sie kennen und schätzen", sagte Frans Hiemstra, Regional General Manager von Uber für den Nahen Osten und Afrika damals. "Mit Uber Safari schaffen wir nun ein neues Angebot, mit welchem unsere Kundinnen mit nur einem Klick in unserer App einen 'Once-in-a-lifetime'-Moment in Kapstadt erleben können."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

