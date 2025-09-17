XRP-Treasury-Unternehmen VivoPower erweitert Mining-Flotte für Krypto-Rabatt

VivoPower betreibt über seine Tochtergesellschaft Caret Digital Proof-of-Work-Mining für Bitcoin, Litecoin und Dogecoin. Künftig sollen die geminten Tokens in XRP getauscht werden, statt den Coin direkt zu Marktpreisen zu kaufen. Nach Unternehmensangaben ermöglicht dieser Ansatz eine drastische Reduzierung der durchschnittlichen Erwerbskosten.

VivoPower International , ein börsennotiertes Energieunternehmen mit wachsendem Fokus auf digitale Assets, hat angekündigt, seine Mining-Flotte deutlich auszuweiten, um XRP zu einem effektiven Discount von 65 Prozent zu erwerben. Der Schritt erfolgt im Rahmen der XRP-zentrierten Treasury-Strategie des Unternehmens, die seit Mai dieses Jahres aktiv verfolgt wird.

Dualer Ansatz zur Treasury-Optimierung

Die Strategie des Unternehmens kombiniert tokenbasierte Mining-Swaps mit strategischen Beteiligungen an Ripple Labs. Ziel ist es, die XRP-Exposition zu erhöhen, während die Kosten für die Akquisition der digitalen Assets gesenkt werden. Ein Teil des Programms sieht auch den Handel über den OTC-Partner BitGo sowie Investitionen in Ripple-Aktien vor.

"Durch die Konvertierung geminter Tokens in XRP können wir den digitalen Vermögenswert zu einem effektiven Discount von 65 Prozent sichern", erklärte VivoPower. Die genaue Menge der geplanten XRP-Akquisition oder der zu tauschenden Tokens wurde jedoch nicht veröffentlicht.

XRP im Blickfeld der Anleger

Derzeit notiert XRP bei 3,01 US-Dollar, ein Minus von 0,34 Prozent auf Tagesbasis, aber 1,52 Prozent auf Wochensicht. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 180 Milliarden US-Dollar. Daten aus dem Futures-Markt und technische Indikatoren deuten auf eine mögliche Erholung bis auf 5 US-Dollar hin. Die Open Interest im Futures-Markt liegt aktuell bei rund 9 Milliarden US-Dollar, nach 7,4 Milliarden zu Monatsbeginn, was auf wachsende Nachfrage und höhere Liquidität hinweist.

Zudem steigen die Chancen auf die Zulassung eines Spot-XRP-ETFs: Laut Polymarket liegen die Wahrscheinlichkeiten inzwischen bei 96 Prozent, nach 64 Prozent im August. Experten erwarten, dass dies erheblichen Kaufdruck auf den Token ausüben könnte, ähnlich wie bei bisherigen ETFs, die nach Markteinführung starke Zuflüsse von mehreren Milliarden US-Dollar verzeichneten.

Vor Fed-Entscheidung

Investoren richten ihre Augen jetzt auf die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank, die innerhalb der nächsten 24 Stunden erwartet wird. Laut CME FedWatch Tool wird mit einer 96-prozentigen Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet, was dem Krypto-Markt neuen Auftrieb verleihen könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



