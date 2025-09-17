    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Schwache Kfz-Nachfrage bremst Kreditneugeschäft / Investitionszurückhaltung belastet Wirtschaft

    Berlin (ots) - Die Kreditbanken haben im ersten Halbjahr 2025 ein stabiles
    Kreditneugeschäft in Höhe von 66,7 Milliarden Euro erzielt (+0,3 Prozent
    gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Während die Konsumfinanzierung erneut wachsen
    konnte, sorgte die Investitionszurückhaltung der Unternehmen für einen
    deutlichen Rückgang im Geschäft mit Investitionsfinanzierungen. Besonders
    betroffen war das Kfz-Geschäft.

    "Die Kreditbanken sind ein Seismograph für die wirtschaftliche Lage. Unsere
    Zahlen zeigen: Konsumenten bewegen sich mit der Finanzierung ihrer Anschaffungen
    leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraumes. Unternehmen hingegen halten sich
    bei Investitionen zurück. Das ist ein weiteres Warnsignal für den Standort
    Deutschland", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes.

    Mehr Konsum-, weniger Investitionskredite

    Das Neugeschäft der Kfz-Kredite an Privatpersonen und Unternehmen belief sich im
    ersten Halbjahr 2025 auf 11,9 Milliarden Euro und lag damit 1,3 Prozent unter
    dem Vorjahreszeitraum. Insgesamt haben die Kreditbanken rund 786.000 Fahrzeuge
    per Kredit und Leasing finanziert - ein Minus von 3,6 Prozent. Zum Vergleich:
    Laut Kraftfahrtbundesamt wurden im selben Zeitraum bundesweit 8,2 Prozent
    weniger Kfz neu zugelassen.

    In der Konsumfinanzierung belief sich das Neugeschäft auf insgesamt 30,0
    Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 4,2 Prozent im Vergleich zum
    Vorjahreszeitraum entspricht. Die Finanzierung von Pkw entwickelte sich in
    diesem Segment stabil und legte leicht um 1,1 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro
    zu. Besonders stark wuchs das Geschäft mit Internet-Krediten: Mit einem Volumen
    von 9,6 Milliarden Euro erzielte es ein Plus von 17,5 Prozent gegenüber dem
    Vorjahreshalbjahr.

    Deutlich schwächer war die Entwicklung in der Investitionsfinanzierung. Das
    Kreditneugeschäft belief sich hier auf 5,2 Milliarden Euro - ein Rückgang um 6,6
    Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024. Vor allem die Finanzierung von
    Firmenfahrzeugen ging deutlich zurück: Sie sank um 9,2 Prozent auf 2,6
    Milliarden Euro.

    Zum gesamten Text:

    http://www.bfach.de/bankenfachverband.php/cat/6/aid/11551/preview/1
    (http://www.bfach.de/bankenfachverband.php/cat/6/aid/11551/)

    Anlage

    Halbjahreszahlen 2025
    (https://ssl.bfach.de/media/file/64141.BFACH_Halbjahreszahlen_2025.pdf)

    Pressekontakt:

    Bankenfachverband
    Stephan Moll, Referatsleiter Markt und PR
    Tel. 030 2462596-14
    mailto:stephan.moll@bfach.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62178/6119491
    OTS: Bankenfachverband e.V.




