"Gemeinsam nachhaltig. Nachhaltig besser." Thüga legt dritten Nachhaltigkeitsbericht vor

München (ots) - Der Thüga Holding-Konzern hat heute seinen dritten

Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der Bericht für die Jahre 2023/2024

präsentiert die neue Klimastrategie des Unternehmens und stellt fünf zentrale

Handlungsfelder für eine nachhaltige Energiezukunft vor. Zum Download:

Thüga-Nachhaltigkeitsbericht 2025

(https://www.thuega.de/app/uploads/2025/09/Thuega_NB_2025_Gesamt.pdf)



"Nachhaltigkeit ist für uns kein Zusatz, sondern ein zentrales

Steuerungskriterium", sagt Anne Rethmann, im Vorstand der Thüga für Finanzen und

Nachhaltigkeit verantwortlich. "Mit dem neuen Bericht zeigen wir, wie wir unsere

Ziele gemeinsam mit unseren mehr als 100 Partnerunternehmen strategisch

verfolgen - realistisch, messbar und wirksam."





Strategische Schwerpunkte für eine nachhaltige Zukunft



Der Bericht zeigt, wie Nachhaltigkeit in allen zentralen Bereichen des Konzerns

verankert ist. Im Fokus stehen fünf strategische Themenfelder, die über eine

doppelte Wesentlichkeitsanalyse identifiziert wurden: Klimaschutz,

Versorgungssicherheit, Digitalisierung und Cybersicherheit, Arbeitsbedingungen

und Chancengleichheit sowie Materialwirtschaft und Lieferantenmanagement. Diese

Themen bilden die Grundlage für die nachhaltige Weiterentwicklung und

strategische Steuerung des Konzerns. Von der Transformation der

Energieversorgung über die Stärkung der Resilienz kritischer Infrastrukturen bis

hin zur Förderung eines vielfältigen und fairen Arbeitsumfelds.



Klimastrategie bis 2045



Ein zentrales Element des Berichts ist die neue Klimastrategie , mit der sich

der Konzern zur Treibhausgasneutralität bis spätestens 2045 bekennt. Dabei

berücksichtigt sie nicht nur die Emissionen im direkten Einflussbereich, sondern

auch in der Wertschöpfungskette einschließlich der Beteiligungen. Der Anspruch:

Dekarbonisierung effizient und wirkungsvoll gestalten, ohne dabei

Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit aus dem Blick zu verlieren.



"Rund 80 Prozent unserer Emissionen entstehen bei unseren Beteiligungen. Als

Holding begleiten wir die Stadtwerke aktiv - mit Daten, Beratung und gemeinsamen

Standards", betont Rethmann.



Soziale Nachhaltigkeit zahlt sich aus



Auch auf der sozialen Nachhaltigkeit liegt besonderes Augenmerk. Die Thüga

bietet ihren Mitarbeitenden ein sicheres, faires und vielfältiges Arbeitsumfeld

mit gezielter Weiterbildung, familienfreundlichen Angeboten und einem klaren

Bekenntnis zu Chancengleichheit. Programme wie "Grüne Thüga", bei dem

Auszubildende eigene Umweltprojekte gestalten, oder die "PlusDays", bei denen

junge Mitarbeitende Einblicke in andere Unternehmen und Arbeitsbereiche

erhalten, fördern das Nachhaltigkeitsbewusstsein und den Austausch innerhalb der

Gruppe. Mit einer Gesundheitsquote von über 95 Prozent, einer Fluktuationsrate

von unter 4 Prozent und einem breiten Weiterbildungsangebot zeigt die Thüga,

dass sich soziale Nachhaltigkeit auszahlt und zur Zukunftsfähigkeit des Konzerns

beiträgt.



Vorbereitung auf gesetzliche Berichtspflichten



Der Bericht wurde erneut in Übereinstimmung mit den Standards der Global

Reporting Initiative (GRI) erstellt und enthält bereits Elemente der European

Sustainability Reporting Standards (ESRS). Damit bereitet sich der Konzern auf

die künftige gesetzliche Berichtspflicht nach der Corporate Sustainability

Reporting Directive (CSRD) vor.



Nachhaltigkeit ist für die Thüga jedoch mehr als eine Erfüllung von gesetzlichen

Vorgaben: "Nachhaltigkeit ist für mich eine Haltung - als Mutter, als Bürgerin

Europas und als Vorständin der Thüga", sagt Anne Rethmann. "Es geht darum, im

eigenen Handeln Verantwortung zu übernehmen: für die Mitarbeitenden, für die

Gesellschaft und für die natürlichen Lebensgrundlagen."



Highlights aus dem Bericht



- Methan-Detektion mit Hightech: Ein vollelektrisches Messfahrzeug spürt Lecks

im Gasnetz auf. Ergebnis: über 50 Prozent weniger Methanemissionen seit 2022.

- Größte Ladeinfrastruktur-Betreiberin: Mit rund 11.000 Ladepunkten ist die

Thüga-Gruppe führend in Deutschland und treibt die Mobilitätswende aktiv

voran.

- 3,7 Milliarden Euro für die Energiewende: Die Unternehmen der Thüga-Gruppe

haben 2024 massiv in Infrastruktur, Versorgungssicherheit und Klimaschutz

investiert - ein starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der kommunalen

Energiewirtschaft.

- ESG-Rating: Top 10Prozent der Branche: Thüga verteidigt ihren Prime-Status und

verbessert sich auf C+ - besonders stark in den Bereichen "Mitarbeitende und

Lieferanten", sowie "Umweltbilanz".



Pressekontakt:



Dr. Detlef Hug

mailto:detlef.hug@thuega.de

Tel. +49 (0) 89-38197-1222



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18807/6119492

OTS: Thüga AG

ISIN: DE0007481004







