    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThuega AktievorwärtsNachrichten zu Thuega
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Gemeinsam nachhaltig. Nachhaltig besser." Thüga legt dritten Nachhaltigkeitsbericht vor

    München (ots) - Der Thüga Holding-Konzern hat heute seinen dritten
    Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der Bericht für die Jahre 2023/2024
    präsentiert die neue Klimastrategie des Unternehmens und stellt fünf zentrale
    Handlungsfelder für eine nachhaltige Energiezukunft vor. Zum Download:
    Thüga-Nachhaltigkeitsbericht 2025
    (https://www.thuega.de/app/uploads/2025/09/Thuega_NB_2025_Gesamt.pdf)

    "Nachhaltigkeit ist für uns kein Zusatz, sondern ein zentrales
    Steuerungskriterium", sagt Anne Rethmann, im Vorstand der Thüga für Finanzen und
    Nachhaltigkeit verantwortlich. "Mit dem neuen Bericht zeigen wir, wie wir unsere
    Ziele gemeinsam mit unseren mehr als 100 Partnerunternehmen strategisch
    verfolgen - realistisch, messbar und wirksam."

    Strategische Schwerpunkte für eine nachhaltige Zukunft

    Der Bericht zeigt, wie Nachhaltigkeit in allen zentralen Bereichen des Konzerns
    verankert ist. Im Fokus stehen fünf strategische Themenfelder, die über eine
    doppelte Wesentlichkeitsanalyse identifiziert wurden: Klimaschutz,
    Versorgungssicherheit, Digitalisierung und Cybersicherheit, Arbeitsbedingungen
    und Chancengleichheit sowie Materialwirtschaft und Lieferantenmanagement. Diese
    Themen bilden die Grundlage für die nachhaltige Weiterentwicklung und
    strategische Steuerung des Konzerns. Von der Transformation der
    Energieversorgung über die Stärkung der Resilienz kritischer Infrastrukturen bis
    hin zur Förderung eines vielfältigen und fairen Arbeitsumfelds.

    Klimastrategie bis 2045

    Ein zentrales Element des Berichts ist die neue Klimastrategie , mit der sich
    der Konzern zur Treibhausgasneutralität bis spätestens 2045 bekennt. Dabei
    berücksichtigt sie nicht nur die Emissionen im direkten Einflussbereich, sondern
    auch in der Wertschöpfungskette einschließlich der Beteiligungen. Der Anspruch:
    Dekarbonisierung effizient und wirkungsvoll gestalten, ohne dabei
    Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit aus dem Blick zu verlieren.

    "Rund 80 Prozent unserer Emissionen entstehen bei unseren Beteiligungen. Als
    Holding begleiten wir die Stadtwerke aktiv - mit Daten, Beratung und gemeinsamen
    Standards", betont Rethmann.

    Soziale Nachhaltigkeit zahlt sich aus

    Auch auf der sozialen Nachhaltigkeit liegt besonderes Augenmerk. Die Thüga
    bietet ihren Mitarbeitenden ein sicheres, faires und vielfältiges Arbeitsumfeld
    mit gezielter Weiterbildung, familienfreundlichen Angeboten und einem klaren
    Bekenntnis zu Chancengleichheit. Programme wie "Grüne Thüga", bei dem
    Auszubildende eigene Umweltprojekte gestalten, oder die "PlusDays", bei denen
    junge Mitarbeitende Einblicke in andere Unternehmen und Arbeitsbereiche
    erhalten, fördern das Nachhaltigkeitsbewusstsein und den Austausch innerhalb der
    Gruppe. Mit einer Gesundheitsquote von über 95 Prozent, einer Fluktuationsrate
    von unter 4 Prozent und einem breiten Weiterbildungsangebot zeigt die Thüga,
    dass sich soziale Nachhaltigkeit auszahlt und zur Zukunftsfähigkeit des Konzerns
    beiträgt.

    Vorbereitung auf gesetzliche Berichtspflichten

    Der Bericht wurde erneut in Übereinstimmung mit den Standards der Global
    Reporting Initiative (GRI) erstellt und enthält bereits Elemente der European
    Sustainability Reporting Standards (ESRS). Damit bereitet sich der Konzern auf
    die künftige gesetzliche Berichtspflicht nach der Corporate Sustainability
    Reporting Directive (CSRD) vor.

    Nachhaltigkeit ist für die Thüga jedoch mehr als eine Erfüllung von gesetzlichen
    Vorgaben: "Nachhaltigkeit ist für mich eine Haltung - als Mutter, als Bürgerin
    Europas und als Vorständin der Thüga", sagt Anne Rethmann. "Es geht darum, im
    eigenen Handeln Verantwortung zu übernehmen: für die Mitarbeitenden, für die
    Gesellschaft und für die natürlichen Lebensgrundlagen."

    Highlights aus dem Bericht

    - Methan-Detektion mit Hightech: Ein vollelektrisches Messfahrzeug spürt Lecks
    im Gasnetz auf. Ergebnis: über 50 Prozent weniger Methanemissionen seit 2022.
    - Größte Ladeinfrastruktur-Betreiberin: Mit rund 11.000 Ladepunkten ist die
    Thüga-Gruppe führend in Deutschland und treibt die Mobilitätswende aktiv
    voran.
    - 3,7 Milliarden Euro für die Energiewende: Die Unternehmen der Thüga-Gruppe
    haben 2024 massiv in Infrastruktur, Versorgungssicherheit und Klimaschutz
    investiert - ein starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der kommunalen
    Energiewirtschaft.
    - ESG-Rating: Top 10Prozent der Branche: Thüga verteidigt ihren Prime-Status und
    verbessert sich auf C+ - besonders stark in den Bereichen "Mitarbeitende und
    Lieferanten", sowie "Umweltbilanz".

    Pressekontakt:

    Dr. Detlef Hug
    mailto:detlef.hug@thuega.de
    Tel. +49 (0) 89-38197-1222

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18807/6119492
    OTS: Thüga AG
    ISIN: DE0007481004




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    "Gemeinsam nachhaltig. Nachhaltig besser." Thüga legt dritten Nachhaltigkeitsbericht vor Der Thüga Holding-Konzern hat heute seinen dritten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der Bericht für die Jahre 2023/2024 präsentiert die neue Klimastrategie des Unternehmens und stellt fünf zentrale Handlungsfelder für eine nachhaltige …