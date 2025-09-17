BDZV-Kongress setzt klare Signale für Medienzukunft
Berlin (ots) - "Wir sind Möglichmacher, keine Bittsteller." Mit diesem Satz
brachte der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) das
Selbstverständnis der Branche auf den Punkt. Rund 200 Führungskräfte aus den
Verlagen diskutierten gestern auf der Jahrestagung in Berlin über den Kurs der
Medienhäuser im digitalen Zeitalter - über Haltung, digitale Souveränität und
die Rückeroberung des digitalen Werbemarkts.
"Wir gestalten aktiv die demokratische Öffentlichkeit, hören den Menschen zu,
geben Antworten auf gesellschaftliche und politische Herausforderungen -
verantwortungsbewusst und lösungsorientiert", sagte der
BDZV-Vorstandsvorsitzende Matthias Ditzen-Blanke. Der Verband versteht sich
künftig noch stärker als Zukunftslabor für Demokratie und Medien.
Digitale Souveränität: Rückgrat statt Abhängigkeit
"Medien sind das inhaltliche Rückgrat der digitalen Ökonomie. Es ist höchste
Zeit, dass wir diesen Wert mit starker Stimme benennen und mit guter Regulierung
erhalten", erklärte Nico Wilfer von der Frankfurter Allgemeine Zeitung und
Ressortvorstand Trends & Innovation im BDZV.
Medienwissenschaftler Prof. Martin Andree fand deutliche Worte: "Klar können wir
uns weiter der Koalition aus Trump und Tech beugen. Klar können wir die freien
Medien als Grundlage unserer Demokratie opfern, um ein paar Prozent Zölle zu
sparen. Aber, um Trumps eigenes Lexikon zu bemühen: Wir machen damit einen
verdammt schlechten Deal."
Print und Digital: Wirkung zählt
Auch die Zukunft von Print und Digital stand im Fokus des Kongresses. "Wir
denken nicht in Kanälen, sondern in Wirkung", so der Vorstandsvorsitzende Stefan
Hilscher. Innovation bedeute Investition in Relevanz und Nutzwert für Leserinnen
und Leser - nicht in Schlagworte. Innovation mahnte Hilscher aber auch bei der
notwendigen Regulierung an: "Wenn wir weiter mediale Vielfalt haben wollen,
gehört zur Gatekeeperregulierung, dass sie vitale digitale Märkte
gewährleistet."
Manfred Kluge von der Omnicom Media Group betonte die demokratische
Verantwortung: "Medienhäuser, die vertrauenswürdige journalistische Inhalte
produzieren und distribuieren, sind das Bollwerk gegen Desinformation.
Werbeinvestitionen in diese Medien sind wie grüner Strom - in diesem Fall gut
für unser demokratisches Klima."
Zum Abschluss gab der BDZV-Hauptgeschäftsführer und Vorstandsvorsitzende Dr.
Jörg Eggers ein klares Versprechen: "Wir entwickeln uns mutig weiter - aus
eigenen Stärken heraus. Unser Angebot an die Gesellschaft: Qualität, Dialog und
Verantwortung Made in Germany."
Pressekontakt:
Dr. Andrea Gourd
Leiterin Fachkommunikation
Telefon: 030/726298-216
E-Mai mailto:gourd@bdzv.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6936/6119507
OTS: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.
V.
