BDZV-Kongress setzt klare Signale für Medienzukunft

Berlin (ots) - "Wir sind Möglichmacher, keine Bittsteller." Mit diesem Satz

brachte der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) das

Selbstverständnis der Branche auf den Punkt. Rund 200 Führungskräfte aus den

Verlagen diskutierten gestern auf der Jahrestagung in Berlin über den Kurs der

Medienhäuser im digitalen Zeitalter - über Haltung, digitale Souveränität und

die Rückeroberung des digitalen Werbemarkts.



"Wir gestalten aktiv die demokratische Öffentlichkeit, hören den Menschen zu,

geben Antworten auf gesellschaftliche und politische Herausforderungen -

verantwortungsbewusst und lösungsorientiert", sagte der

BDZV-Vorstandsvorsitzende Matthias Ditzen-Blanke. Der Verband versteht sich

künftig noch stärker als Zukunftslabor für Demokratie und Medien.





Digitale Souveränität: Rückgrat statt Abhängigkeit



"Medien sind das inhaltliche Rückgrat der digitalen Ökonomie. Es ist höchste

Zeit, dass wir diesen Wert mit starker Stimme benennen und mit guter Regulierung

erhalten", erklärte Nico Wilfer von der Frankfurter Allgemeine Zeitung und

Ressortvorstand Trends & Innovation im BDZV.



Medienwissenschaftler Prof. Martin Andree fand deutliche Worte: "Klar können wir

uns weiter der Koalition aus Trump und Tech beugen. Klar können wir die freien

Medien als Grundlage unserer Demokratie opfern, um ein paar Prozent Zölle zu

sparen. Aber, um Trumps eigenes Lexikon zu bemühen: Wir machen damit einen

verdammt schlechten Deal."



Print und Digital: Wirkung zählt



Auch die Zukunft von Print und Digital stand im Fokus des Kongresses. "Wir

denken nicht in Kanälen, sondern in Wirkung", so der Vorstandsvorsitzende Stefan

Hilscher. Innovation bedeute Investition in Relevanz und Nutzwert für Leserinnen

und Leser - nicht in Schlagworte. Innovation mahnte Hilscher aber auch bei der

notwendigen Regulierung an: "Wenn wir weiter mediale Vielfalt haben wollen,

gehört zur Gatekeeperregulierung, dass sie vitale digitale Märkte

gewährleistet."



Manfred Kluge von der Omnicom Media Group betonte die demokratische

Verantwortung: "Medienhäuser, die vertrauenswürdige journalistische Inhalte

produzieren und distribuieren, sind das Bollwerk gegen Desinformation.

Werbeinvestitionen in diese Medien sind wie grüner Strom - in diesem Fall gut

für unser demokratisches Klima."



Zum Abschluss gab der BDZV-Hauptgeschäftsführer und Vorstandsvorsitzende Dr.

Jörg Eggers ein klares Versprechen: "Wir entwickeln uns mutig weiter - aus

eigenen Stärken heraus. Unser Angebot an die Gesellschaft: Qualität, Dialog und

Verantwortung Made in Germany."



