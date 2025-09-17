    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    BDZV-Kongress setzt klare Signale für Medienzukunft

    Berlin (ots) - "Wir sind Möglichmacher, keine Bittsteller." Mit diesem Satz
    brachte der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) das
    Selbstverständnis der Branche auf den Punkt. Rund 200 Führungskräfte aus den
    Verlagen diskutierten gestern auf der Jahrestagung in Berlin über den Kurs der
    Medienhäuser im digitalen Zeitalter - über Haltung, digitale Souveränität und
    die Rückeroberung des digitalen Werbemarkts.

    "Wir gestalten aktiv die demokratische Öffentlichkeit, hören den Menschen zu,
    geben Antworten auf gesellschaftliche und politische Herausforderungen -
    verantwortungsbewusst und lösungsorientiert", sagte der
    BDZV-Vorstandsvorsitzende Matthias Ditzen-Blanke. Der Verband versteht sich
    künftig noch stärker als Zukunftslabor für Demokratie und Medien.

    Digitale Souveränität: Rückgrat statt Abhängigkeit

    "Medien sind das inhaltliche Rückgrat der digitalen Ökonomie. Es ist höchste
    Zeit, dass wir diesen Wert mit starker Stimme benennen und mit guter Regulierung
    erhalten", erklärte Nico Wilfer von der Frankfurter Allgemeine Zeitung und
    Ressortvorstand Trends & Innovation im BDZV.

    Medienwissenschaftler Prof. Martin Andree fand deutliche Worte: "Klar können wir
    uns weiter der Koalition aus Trump und Tech beugen. Klar können wir die freien
    Medien als Grundlage unserer Demokratie opfern, um ein paar Prozent Zölle zu
    sparen. Aber, um Trumps eigenes Lexikon zu bemühen: Wir machen damit einen
    verdammt schlechten Deal."

    Print und Digital: Wirkung zählt

    Auch die Zukunft von Print und Digital stand im Fokus des Kongresses. "Wir
    denken nicht in Kanälen, sondern in Wirkung", so der Vorstandsvorsitzende Stefan
    Hilscher. Innovation bedeute Investition in Relevanz und Nutzwert für Leserinnen
    und Leser - nicht in Schlagworte. Innovation mahnte Hilscher aber auch bei der
    notwendigen Regulierung an: "Wenn wir weiter mediale Vielfalt haben wollen,
    gehört zur Gatekeeperregulierung, dass sie vitale digitale Märkte
    gewährleistet."

    Manfred Kluge von der Omnicom Media Group betonte die demokratische
    Verantwortung: "Medienhäuser, die vertrauenswürdige journalistische Inhalte
    produzieren und distribuieren, sind das Bollwerk gegen Desinformation.
    Werbeinvestitionen in diese Medien sind wie grüner Strom - in diesem Fall gut
    für unser demokratisches Klima."

    Zum Abschluss gab der BDZV-Hauptgeschäftsführer und Vorstandsvorsitzende Dr.
    Jörg Eggers ein klares Versprechen: "Wir entwickeln uns mutig weiter - aus
    eigenen Stärken heraus. Unser Angebot an die Gesellschaft: Qualität, Dialog und
    Verantwortung Made in Germany."

    Pressekontakt:

    Dr. Andrea Gourd
    Leiterin Fachkommunikation
    Telefon: 030/726298-216
    E-Mai mailto:gourd@bdzv.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6936/6119507
    OTS: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.
    V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    BDZV-Kongress setzt klare Signale für Medienzukunft "Wir sind Möglichmacher, keine Bittsteller." Mit diesem Satz brachte der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) das Selbstverständnis der Branche auf den Punkt. Rund 200 Führungskräfte aus den Verlagen diskutierten gestern auf …