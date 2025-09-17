Chinas Goldreserven steigen im August ein weiteres Mal

Damit tritt die chinesische Zentralbank im zehnten Monat in Folge als Goldkäufer am Markt auf. Im Vergleich zu den vorangegangenen Käufen fielen die Zukäufe im August ebenso hoch aus wie im Juli und Mai 2025 jedoch deutlich geringer als noch zum Jahresanfang, denn im Januar und Februar hatte die Peoples Bank of China in beiden Monaten jeweils 160.000 Unzen Gold gekauft.

Die People‘s Bank of China hat ihre Goldreserven im August weiter erhöht. Das geht aus einem Bericht der State Administration of Foreign Exchange (SAFE) hervor, der Anfang September veröffentlicht wurde. Gekauft wurden 60.000 Unzen oder 1,9 Tonnen Gold, sodass der Gesamtbestand der von der chinesischen Notenbank gehaltenen Goldreserven auf 74,02 Millionen Unzen bzw. 2.302 Tonnen angestiegen ist.

Die Ankaufstrategie der letzten Monate wurde damit fortgesetzt, wenn auch nicht mehr mit dem hohen Tempo vom Jahresanfang. Selbstverständlich ist das nicht, denn blickt man über einen längeren Zeitraum zurück, so gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Zeiträume, in denen die Peoples Bank of China keine Zukäufe getätigt hat.

Politisch hat China kaum eine andere Wahl als weiterhin klar auf Gold zu setzen

