NVIDIA Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von -1,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,32 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -0,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NVIDIA auf +13,04 %.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,66 % 1 Monat -4,33 % 3 Monate +18,32 % 1 Jahr +40,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die NVIDIA Aktie, insbesondere um die Auswirkungen von Chinas Maßnahmen gegen den Chipverkauf, einen neuen Großauftrag für NVIDIA und die gemischten Meinungen zur Kursentwicklung. Einige Nutzer erwarten eine Korrektur, während andere von einem bevorstehenden Anstieg ausgehen. Zudem wird die zunehmende Konkurrenz als potenziell negativ für die Bewertung der Aktie angesehen, trotz der anhaltenden Wahrnehmung von NVIDIA als führend im KI-Sektor.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,55 Bil. wert.

Der Streit um Hightech-Chips zwischen China und den USA spitzt sich laut einem Pressebericht weiter zu. Chinas Cybersicherheitsbehörde CAC habe die größten Technologiekonzerne des Landes angewiesen, Käufe bestimmter Chips für Künstliche Intelligenz …

Der Dax hat sich am Mittwoch nach dem Kursrutsch am Vortag wieder etwas stabilisiert. Vor dem US-Zinsentscheid am Abend zeigten sich die Anleger aber vorsichtig. Dazu drückte ein Medienbericht etwas auf die Stimmung. Der "Financial Times" zufolge …

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.