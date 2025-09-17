Heute am 17.09.2025: NIO Aktie im Anlegerfokus

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NIO Aktie. Mit einer Performance von +2,87 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in NIO investiert war, konnte einen Gewinn von +101,66 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +44,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NIO auf +42,15 %.

NIO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,10 % 1 Monat +44,52 % 3 Monate +101,66 % 1 Jahr +23,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NIO Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die NIO Aktie, insbesondere um die positive Kursentwicklung nach einer Kaufempfehlung der UBS und steigende Auslieferungszahlen. Während einige Nutzer optimistisch sind und auf Gewinne ab Q4/2025 hoffen, äußern andere Bedenken hinsichtlich eines möglichen Abwärtsmomentums und der Auswirkungen der kürzlichen Kapitalerhöhung auf die Bewertung der Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NIO eingestellt.

Informationen zur NIO Aktie

Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,77 Mrd. wert.

SHANGHAI, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - NIO Inc. (NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO) (“NIO” or the “Company”), a pioneer and a leading company in the global smart electric vehicle market, today announced the completion of its US$1.16 billion …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

NIO Aktie jetzt kaufen?

Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.