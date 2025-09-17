Kontron Aktie gut behauptet +3,06 % - 17.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Kontron Aktie. Mit einer Performance von +3,06 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Kontron Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,26 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -0,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Kontron auf +26,27 %.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,08 % 1 Monat -2,29 % 3 Monate +5,26 % 1 Jahr +51,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Kontron Aktie, insbesondere nach einem neuen Rahmenvertrag mit ABB, der ab 2025 Umsätze verspricht. Ein Insider-Verkauf hat Besorgnis ausgelöst, wird jedoch als steuerliche Umstrukturierung interpretiert. Analysten haben das Kursziel auf 30,90 € angehoben, was auf eine positive Markteinschätzung hinweist. Zudem wird die Transformation zu einem Software-fokussierten Unternehmen als vielversprechend für zukünftiges Wachstum angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,63 Mrd. wert.

Kontrons CFO, Clemens Billek, präsentierte auf der mwb research High-Tech Engineering Conference und bekräftigte die strategische Positionierung des Unternehmens als reiner IoT-Lösungsanbieter mit starker Präsenz in strukturell wachsenden Märkten.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

