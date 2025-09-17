Hexagon Composites - Aktie auf Talfahrt - 17.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Hexagon Composites Aktie. Mit einer Performance von -11,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Hexagon Composites ist ein global führendes Unternehmen in der Entwicklung von Hochdruckbehältern für alternative Energien, das sich durch innovative Verbundwerkstofftechnologie und Nachhaltigkeit auszeichnet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Hexagon Composites Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,61 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hexagon Composites Aktie damit um -8,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Hexagon Composites auf -67,06 %.

Hexagon Composites Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,24 % 1 Monat -11,31 % 3 Monate -13,61 % 1 Jahr -62,43 %

Informationen zur Hexagon Composites Aktie

Es gibt 210 Mio. Hexagon Composites Aktien. Damit ist das Unternehmen 240,74 Mio. wert.

Hexagon Composites Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hexagon Composites Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hexagon Composites Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.