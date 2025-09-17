Humanoid Global gibt Abschluss der Transaktion zum Erwerb einer strategischen Beteiligung an Agility Robotics bekannt

Vancouver, BC & Salem, Oregon – 17. September 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperte KI-Systeme konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass die Transaktion zum Erwerb einer indirekten strategischen Beteiligung an der Firma Agility Robotics, Inc. („Agility Robotics“) über eine Single-Asset-Zweckgesellschaft abgeschlossen wurde.

Mit dem Abschluss des strategischen Investments in Agility Robotics erwirbt Humanoid Global Anteile an einem Weltmarktführer auf dem Gebiet der humanoiden Robotik und signalisiert damit auch seine Unterstützung für wegweisende Technologien in diesem Bereich. Mit dieser Beteiligung erweitert Humanoid Global sein Portfolio und sichert sich damit den Zugang zu einem Unternehmen, das die Vermarktung der humanoiden Robotik im großen Maßstab vorantreibt und sich zunächst auf Anwendungen im Bereich der Logistik konzentriert.

Am 10. September 2025 gab Agility Robotics bekannt, dass sich NVIDIA über NVentures, eine Venture-Capital-Gesellschaft von NVIDIA, an der Series-C-Finanzierungsrunde des Unternehmens beteiligt hat. Das Investment unterstreicht die wachsende Beziehung zwischen den beiden Unternehmen. NVIDIAs Simulations- und KI-Technologien wie etwa Isaac Lab spielen eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung von Digit für den großformatigen Einsatz im industriellen und kommerziellen Bereich.

„Agility Robotics nimmt im Sektor der humanoiden Robotik eine Vorreiterrolle ein und gehört zu den ersten Unternehmen, die eine kommerzielle Flotte einsetzen“, erklärt Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. „Die Beteiligung von NVentures an der Series-C-Finanzierungsrunde des Unternehmens stärkt das Vertrauen in die Fähigkeit von Agility, sich bedeutende Marktanteile zu sichern und gleichzeitig den globalen Arbeitskräftemangel zu bekämpfen. Dies ist nicht nur eine Innovation, sondern eine skalierbare Lösung für eine billionenschwere Herausforderung.“