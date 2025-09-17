    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK
    BERENBERG stuft GSK auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Analystin Luisa Hector zählt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie AstraZenenca, Abbvie, Sanofi und die frisch hochgestufte Novo-Nordisk-Aktie zum Kreis ihrer Kaufempfehlungen. In ihrer Analyse verglich sie die Branchenlage mit jener vor fünf Jahren, als die Bewertung begonnen wurde. Vor allem Innovationen im Bereich der Fettleibigkeit hätten seither Werte geschaffen. Ein ständiges Thema seien derzeit die Medikamentenpreise sowie das Auffangen von ablaufenden Patenten. Die Bewertungen seien in Relation zum Markt auf einem historischen Tief. Die Stimmung unter den Investoren hält Hector aber für übertrieben schlecht./tih/tav

