    Marinomed Biotech: Finanz-Highlights H1 2025 enthüllt!

    Marinomed Biotech AG beeindruckt mit einem Umsatzsprung und setzt auf Innovation in der Immuntherapie.

    Foto: adobe.stock.com
    • Marinomed Biotech AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 Umsatzerlöse von 7,2 Mio. EUR, im Vergleich zu 2,4 Mio. EUR im H1 2024.
    • Das EBIT betrug 21,0 Mio. EUR, beeinflusst durch einen Sanierungsgewinn von 18,9 Mio. EUR.
    • Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit war leicht negativ mit -0,2 Mio. EUR.
    • Die liquiden Mittel stiegen auf 1,5 Mio. EUR, verglichen mit 0,9 Mio. EUR im Vorjahr.
    • Marinomed plant eine Wandelanleihe über 2,5 Mio. EUR und eine Kapitalerhöhung von 1,1 Mio. EUR zur Stärkung der finanziellen Position.
    • Das Unternehmen entwickelt innovative Produkte auf Basis der Marinosolv-Technologie zur Behandlung autoreaktiver Immunerkrankungen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Marinomed Biotech ist am 17.09.2025.

    Der Kurs von Marinomed Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,07 % im Plus.


    ISIN:ATMARINOMED6WKN:A2N9MM





