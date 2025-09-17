Marinomed Biotech: Finanz-Highlights H1 2025 enthüllt!
Marinomed Biotech AG beeindruckt mit einem Umsatzsprung und setzt auf Innovation in der Immuntherapie.
- Marinomed Biotech AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 Umsatzerlöse von 7,2 Mio. EUR, im Vergleich zu 2,4 Mio. EUR im H1 2024.
- Das EBIT betrug 21,0 Mio. EUR, beeinflusst durch einen Sanierungsgewinn von 18,9 Mio. EUR.
- Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit war leicht negativ mit -0,2 Mio. EUR.
- Die liquiden Mittel stiegen auf 1,5 Mio. EUR, verglichen mit 0,9 Mio. EUR im Vorjahr.
- Marinomed plant eine Wandelanleihe über 2,5 Mio. EUR und eine Kapitalerhöhung von 1,1 Mio. EUR zur Stärkung der finanziellen Position.
- Das Unternehmen entwickelt innovative Produkte auf Basis der Marinosolv-Technologie zur Behandlung autoreaktiver Immunerkrankungen.
