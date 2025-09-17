    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    AKTIE IM FOKUS

    Schaeffler-Erholung nach Mittelfristzielen geht weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler-Aktien steigen um 4,2 Prozent auf Höchststand.
    • Mittelfristziele bis 2028: operative Marge 6-8%.
    • Analysten loben Glaubwürdigkeit und positive Aussichten.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mittelfristziele von Schaeffler kommen bei den Anlegern weiterhin gut an. Für die Aktien des Autozulieferers ging es am Mittwoch um 4,2 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Schon am Vortag hatten sie von Aussagen beim Kapitalmarkttag profitiert, wenngleich das Plus bis zum Handelsschluss auf 1,3 Prozent geschmolzen war. Nach einem schwachen Jahr 2024 steht 2025 mittlerweile ein Kursplus von fast 37 Prozent zu Buche.

    Analysten reagierten am Mittwoch erfreut darauf, dass Schaeffler seine operative Marge bis zum Jahr 2028 auf 6 bis 8 Prozent steigern will. Ross MacDonald von der Citigroup lobte, übertragen auf das operative Ergebnis (Ebit) liege dies über den Erwartungen. Er bezeichnete die Ziele als glaubwürdig. Sie sollten seiner Einschätzung nach im kommenden Jahr den Mittelzufluss, die Marge und die Anlegerstimmung verbessern. Er teilt vor allem den Optimismus des Managements im Geschäft mit Herstellern humanoider Roboter./tih/jha/





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
