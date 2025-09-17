Börsen Update Europa - 17.09. - FTSE Athex 20 stark +1,43 %

Der MDAX steht bei 30.131,33 PKT und gewinnt bisher +0,19 %. Top-Werte: Nordex +4,26 %, AIXTRON +2,00 %, HENSOLDT +2,00 % Flop-Werte: HelloFresh -3,11 %, Wacker Chemie -2,60 %, Lanxess -2,50 %

Der DAX bewegt sich bei 23.323,10 PKT und fällt um -0,31 %. Top-Werte: Beiersdorf +1,67 %, RWE +1,26 %, SAP +1,03 % Flop-Werte: Porsche AG -2,53 %, Commerzbank -2,16 %, Zalando -1,74 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (14:00:06) bei 3.559,04 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Nordex +4,26 %, Kontron +3,18 %, Formycon +2,53 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -1,55 %, Infineon Technologies -1,39 %, SILTRONIC AG -1,29 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.367,24 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +2,85 %, Adyen Parts Sociales +1,16 %, SAP +1,03 %

Flop-Werte: UniCredit -2,65 %, BNP Paribas (A) -2,54 %, Ferrari -2,20 %

Der ATX steht aktuell (14:00:15) bei 4.575,77 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,30 %, DO & CO +1,23 %, Erste Group Bank +0,95 %

Flop-Werte: BAWAG Group -3,07 %, Raiffeisen Bank International -1,98 %, OMV -1,41 %

Der SMI steht bei 11.982,56 PKT und verliert bisher -0,35 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +1,15 %, Amrize +0,84 %, Swiss Re +0,39 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,00 %, Lonza Group -1,19 %, Zurich Insurance Group -0,91 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 7.799,30 PKT und fällt um -0,40 %.

Top-Werte: Kering +1,25 %, Sanofi +0,57 %, Dassault Systemes +0,46 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -2,54 %, TotalEnergies -1,64 %, ArcelorMittal -1,52 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.620,25 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,50 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,71 %, Telia Company +0,64 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -0,83 %, ABB -0,83 %, Tele2 (B) -0,76 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.980,00 PKT und gewinnt bisher +1,43 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,67 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,57 %, Coca-Cola HBC +0,36 %

Flop-Werte: Viohalco -3,25 %, Public Power -1,71 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,43 %