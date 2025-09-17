Schaeffler Aktie steigt - 17.09.2025

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Schaeffler Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +37,17 %.

Einen starken Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Sie steigt um +3,20 % auf 5,7975€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um +0,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Schaeffler auf +31,85 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,40 % 1 Monat +11,51 % 3 Monate +37,17 % 1 Jahr +34,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Schaeffler Aktie, die von schnellen Verlusten der Tagesgewinne geprägt ist. Nutzer äußern Bedenken zur Bewertung und vergleichen die Aktie mit anderen Unternehmen. Gleichzeitig wird auf das langfristige Umsatzpotenzial bis 2028 hingewiesen, was einige Anleger optimistisch stimmt. Die allgemeine Marktstimmung ist gemischt, mit Hoffnungen auf eine Erholung des Aktienkurses.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Schaeffler eingestellt.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,48 Mrd.EUR wert.

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.