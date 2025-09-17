M&W Finanzmarkt-Update September 2025

...lautstark geforderte Zinssenkung im September einstellte. Angesichts einer noch immer weit über der Zielmarke von 2 % p.a. der US-Notenbank liegenden Teuerungsrate, den gerade mit einer Jahresrate von 3,3 % nach oben gesprungenen Produzentenpreisen und den preistreibenden Zollerhöhungen, ist diese Ankündigung mehr als bemerkenswert, wäre doch aus der Teuerungsperspektive eher eine Verschärfung der Geldpolitik angesagt. Angesichts dessen kann man zu dem Schluss kommen, dass die Fed bereits in die Stagflationsfalle geraten ist, und sie jetzt ihr seit 2020 nicht mehr erreichtes Teuerungsziel faktisch ad acta legen muss, weil einerseits die hohen Zinsen die US-Konjunktur nun doch in die Rezession treiben und andererseits die Zinslasten für die US-Verschuldungsnation untragbar zu werden drohen. Wir gehen davon aus, dass das von uns schon länger prognostizierte Stagflationsszenario – also hohe Inflationsraten bei schwachem Wirtschaftswachstum – bereits in naher Zukunft auch zum dominierenden Thema an den Finanzmärkten werden wird.

Analog zu den 1970-er Jahren erwarten wir, dass sowohl die breiten Aktien- als auch die Anleihemärkte absehbar in schwieriges Fahrwasser geraten werden, währenddessen der Aufwärtstrend an den Edelmetall- und Rohstoffmärkten weiter an Stärke gewinnt. Dementsprechend bewegte sich der Goldpreis im August nach einer kurzen Konsolidierungsphase auch schon wieder in Richtung seines im Mai erreichten Rekordhochs von 3.500 USD, während sich der Silberpreis der 40 USD-Widerstandsmarke näherte, dessen Bruch dann zu einem schnellen Anstieg auf den historischen Höchststand von 50 USD führen könnte. Obwohl die Edelmetallminenaktien in den letzten Monaten eine sehr positive Kursentwicklung verzeichnen konnten, notieren diese bei fundamental noch moderaten Bewertungsniveaus gemessen am NYSE Arca Gold BUGS Index immer noch gut 20 % unter ihren historischen Höchstständen.

Fundamentals

“Off the Charts”







Autoren: Martin Mack und Herwig Weise, Hamburg, 01. September 2025