Bahn erneuert 58 Kilometer Gleise auf Strecke Hamburg-Berlin

BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Bei der umfassenden Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin hat die Deutsche Bahn seit Anfang August 58 Kilometer Gleise erneuert und 43 neue Weichen verbaut. Beim Einbau neuer Gleise ist damit rund ein Drittel der geplanten Arbeiten erledigt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Auch an den Stellwerken wurde bereits gearbeitet. Insgesamt sollen 165 Kilometer neue Gleise und 249 neue Weichen verbaut werden.

Die Bahnstrecke ist seit Anfang August und planmäßig bis Ende April für die sogenannte Generalsanierung komplett gesperrt. Der Fernverkehr wird über Uelzen und Stendal umgeleitet und braucht für die Strecke circa 45 Minuten länger. Für den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr mit 170 Bussen eingerichtet.