Rummelsberger Dienste werden gemeinnützige Aktiengesellschaft (FOTO)
Nürnberg (ots) - Als einer der größten Anbieter in der bayerischen
Sozialwirtschaft setzt die Rummelsberger Diakonie auch in Zeiten tiefgreifender
Veränderungen auf Stabilität, Innovationskraft und gesellschaftliche
Verantwortung. "Mit der Rechtsform der gemeinnützigen Aktiengesellschaft (gAG)
stellt sich das Traditionsunternehmen zukunftsfest auf und bleibt dabei seinem
Kernauftrag treu: Menschen an ihrer Seite zu begleiten. Die Umwandlung der
Rummelsberger Dienste für Menschen gGmbH in die Rummelsberger Dienste gAG ist
die konsequente Weiterentwicklung des diakonischen Unternehmens," sagt der
Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Stefan Ark Nitsche.
Tradition verpflichtet zu Innovation
Seit ihrer Gründung im Jahr 1890 hat sich die Rummelsberger Diakonie immer
wieder erfolgreich an neue gesellschaftliche Herausforderungen angepasst. "Wir
sind stark, weil wir aus unserer Tradition heraus bereit sind, Strukturen und
Abläufe zu hinterfragen und neue Wege zu gehen", erklärt Dr. Tobias Gaydoul,
Vorstand der Rummelsberger Diakonie. "Unser Ziel ist es, handlungsfähig zu
bleiben und die Zukunft aktiv zu gestalten - mit einer Balance aus
gesellschaftlichem Engagement, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher
Vernunft."
gAG: Nachhaltige Unternehmensführung mit Fokus auf Menschen
Die gemeinnützige Aktiengesellschaft ermöglicht flexible Finanzierungs- und
Beteiligungsmodelle und behält den Fokus auf die operative Arbeit mit und für
Menschen. "Das Aktienrecht gilt auch für uns, obwohl wir nicht börsennotiert
sind. Das schafft klare Strukturen und Transparenz", so Gaydoul weiter. "Die
gemeinnützige Aktiengesellschaft ist für uns ein Stabilitätsfaktor, der es
erlaubt, Ressourcen optimal zu nutzen und Kooperationen gezielt auszubauen."
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation als Leitplanken
Die Anforderungen an Unternehmen der Sozialwirtschaft verändern sich rasant.
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und ethisches Handeln sind zentrale Themen.
"Technologie wird den menschlichen Einsatz ergänzen. Wir nutzen sie, wo sie
Teilhabe erleichtert und unsere Arbeit effizienter macht", betont Karl Schulz,
Vorstand der Rummelsberger Diakonie. "Wir wollen weitere kreative Angebote
entwickeln - das geht aber nicht ohne die Politik. Es braucht einen großen Plan
für die Sozial- und Gesundheitspolitik, damit wir Menschen mit
Unterstützungsbedarf weiterhin würdig begleiten können."
Kooperationen und Knowhow bündeln
Die Struktur der gemeinnützigen Aktiengesellschaft eröffnet neue Möglichkeiten,
Knowhow zu bündeln und das Leistungsspektrum der Rummelsberger Gruppe flexibel
zu stabilisieren, das Portfolio zu erweitern und nachhaltig zu wachsen. "Wir
sind bereit, uns neuen Herausforderungen zu stellen und die Sozialwirtschaft
aktiv mitzugestalten", sagt Gaydoul. "Dabei bleiben wir unserem Kern treu: Wir
sind und bleiben an der Seite der Menschen."
Über die Rummelsberger Diakonie
Die Rummelsberger Diakonie betreibt mehr als 350 Dienste und Einrichtungen für
Kinder, Jugendliche, Familien, Menschen mit Behinderung und Senior*innen. Über
6.400 Mitarbeitende engagieren sich tagtäglich für rund 14.000 Menschen. Mit
einem Jahresumsatz von rund 400 Millionen Euro zählt die Rummelsberger Diakonie
zu den größten diakonischen Trägern in Deutschland. Der Rummelsberger Diakonie
e.V. ist Hauptaktionär der Rummelsberger Dienste gAG.
