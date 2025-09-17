Rummelsberger Dienste werden gemeinnützige Aktiengesellschaft (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Nürnberg (ots) - Als einer der größten Anbieter in der bayerischen

Sozialwirtschaft setzt die Rummelsberger Diakonie auch in Zeiten tiefgreifender

Veränderungen auf Stabilität, Innovationskraft und gesellschaftliche

Verantwortung. "Mit der Rechtsform der gemeinnützigen Aktiengesellschaft (gAG)

stellt sich das Traditionsunternehmen zukunftsfest auf und bleibt dabei seinem

Kernauftrag treu: Menschen an ihrer Seite zu begleiten. Die Umwandlung der

Rummelsberger Dienste für Menschen gGmbH in die Rummelsberger Dienste gAG ist

die konsequente Weiterentwicklung des diakonischen Unternehmens," sagt der

Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Stefan Ark Nitsche.





Tradition verpflichtet zu Innovation



Seit ihrer Gründung im Jahr 1890 hat sich die Rummelsberger Diakonie immer

wieder erfolgreich an neue gesellschaftliche Herausforderungen angepasst. "Wir

sind stark, weil wir aus unserer Tradition heraus bereit sind, Strukturen und

Abläufe zu hinterfragen und neue Wege zu gehen", erklärt Dr. Tobias Gaydoul,

Vorstand der Rummelsberger Diakonie. "Unser Ziel ist es, handlungsfähig zu

bleiben und die Zukunft aktiv zu gestalten - mit einer Balance aus

gesellschaftlichem Engagement, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher

Vernunft."



gAG: Nachhaltige Unternehmensführung mit Fokus auf Menschen



Die gemeinnützige Aktiengesellschaft ermöglicht flexible Finanzierungs- und

Beteiligungsmodelle und behält den Fokus auf die operative Arbeit mit und für

Menschen. "Das Aktienrecht gilt auch für uns, obwohl wir nicht börsennotiert

sind. Das schafft klare Strukturen und Transparenz", so Gaydoul weiter. "Die

gemeinnützige Aktiengesellschaft ist für uns ein Stabilitätsfaktor, der es

erlaubt, Ressourcen optimal zu nutzen und Kooperationen gezielt auszubauen."



Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation als Leitplanken



Die Anforderungen an Unternehmen der Sozialwirtschaft verändern sich rasant.

Digitalisierung, Nachhaltigkeit und ethisches Handeln sind zentrale Themen.

"Technologie wird den menschlichen Einsatz ergänzen. Wir nutzen sie, wo sie

Teilhabe erleichtert und unsere Arbeit effizienter macht", betont Karl Schulz,

Vorstand der Rummelsberger Diakonie. "Wir wollen weitere kreative Angebote

entwickeln - das geht aber nicht ohne die Politik. Es braucht einen großen Plan

für die Sozial- und Gesundheitspolitik, damit wir Menschen mit

Unterstützungsbedarf weiterhin würdig begleiten können."



Kooperationen und Knowhow bündeln



Die Struktur der gemeinnützigen Aktiengesellschaft eröffnet neue Möglichkeiten,

Knowhow zu bündeln und das Leistungsspektrum der Rummelsberger Gruppe flexibel

zu stabilisieren, das Portfolio zu erweitern und nachhaltig zu wachsen. "Wir

sind bereit, uns neuen Herausforderungen zu stellen und die Sozialwirtschaft

aktiv mitzugestalten", sagt Gaydoul. "Dabei bleiben wir unserem Kern treu: Wir

sind und bleiben an der Seite der Menschen."



Über die Rummelsberger Diakonie



Die Rummelsberger Diakonie betreibt mehr als 350 Dienste und Einrichtungen für

Kinder, Jugendliche, Familien, Menschen mit Behinderung und Senior*innen. Über

6.400 Mitarbeitende engagieren sich tagtäglich für rund 14.000 Menschen. Mit

einem Jahresumsatz von rund 400 Millionen Euro zählt die Rummelsberger Diakonie

zu den größten diakonischen Trägern in Deutschland. Der Rummelsberger Diakonie

e.V. ist Hauptaktionär der Rummelsberger Dienste gAG.



