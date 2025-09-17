    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Rummelsberger Dienste werden gemeinnützige Aktiengesellschaft (FOTO)

    Nürnberg (ots) - Als einer der größten Anbieter in der bayerischen
    Sozialwirtschaft setzt die Rummelsberger Diakonie auch in Zeiten tiefgreifender
    Veränderungen auf Stabilität, Innovationskraft und gesellschaftliche
    Verantwortung. "Mit der Rechtsform der gemeinnützigen Aktiengesellschaft (gAG)
    stellt sich das Traditionsunternehmen zukunftsfest auf und bleibt dabei seinem
    Kernauftrag treu: Menschen an ihrer Seite zu begleiten. Die Umwandlung der
    Rummelsberger Dienste für Menschen gGmbH in die Rummelsberger Dienste gAG ist
    die konsequente Weiterentwicklung des diakonischen Unternehmens," sagt der
    Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Stefan Ark Nitsche.

    Tradition verpflichtet zu Innovation

    Seit ihrer Gründung im Jahr 1890 hat sich die Rummelsberger Diakonie immer
    wieder erfolgreich an neue gesellschaftliche Herausforderungen angepasst. "Wir
    sind stark, weil wir aus unserer Tradition heraus bereit sind, Strukturen und
    Abläufe zu hinterfragen und neue Wege zu gehen", erklärt Dr. Tobias Gaydoul,
    Vorstand der Rummelsberger Diakonie. "Unser Ziel ist es, handlungsfähig zu
    bleiben und die Zukunft aktiv zu gestalten - mit einer Balance aus
    gesellschaftlichem Engagement, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher
    Vernunft."

    gAG: Nachhaltige Unternehmensführung mit Fokus auf Menschen

    Die gemeinnützige Aktiengesellschaft ermöglicht flexible Finanzierungs- und
    Beteiligungsmodelle und behält den Fokus auf die operative Arbeit mit und für
    Menschen. "Das Aktienrecht gilt auch für uns, obwohl wir nicht börsennotiert
    sind. Das schafft klare Strukturen und Transparenz", so Gaydoul weiter. "Die
    gemeinnützige Aktiengesellschaft ist für uns ein Stabilitätsfaktor, der es
    erlaubt, Ressourcen optimal zu nutzen und Kooperationen gezielt auszubauen."

    Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation als Leitplanken

    Die Anforderungen an Unternehmen der Sozialwirtschaft verändern sich rasant.
    Digitalisierung, Nachhaltigkeit und ethisches Handeln sind zentrale Themen.
    "Technologie wird den menschlichen Einsatz ergänzen. Wir nutzen sie, wo sie
    Teilhabe erleichtert und unsere Arbeit effizienter macht", betont Karl Schulz,
    Vorstand der Rummelsberger Diakonie. "Wir wollen weitere kreative Angebote
    entwickeln - das geht aber nicht ohne die Politik. Es braucht einen großen Plan
    für die Sozial- und Gesundheitspolitik, damit wir Menschen mit
    Unterstützungsbedarf weiterhin würdig begleiten können."

    Kooperationen und Knowhow bündeln

    Die Struktur der gemeinnützigen Aktiengesellschaft eröffnet neue Möglichkeiten,
    Knowhow zu bündeln und das Leistungsspektrum der Rummelsberger Gruppe flexibel
    zu stabilisieren, das Portfolio zu erweitern und nachhaltig zu wachsen. "Wir
    sind bereit, uns neuen Herausforderungen zu stellen und die Sozialwirtschaft
    aktiv mitzugestalten", sagt Gaydoul. "Dabei bleiben wir unserem Kern treu: Wir
    sind und bleiben an der Seite der Menschen."

    Über die Rummelsberger Diakonie

    Die Rummelsberger Diakonie betreibt mehr als 350 Dienste und Einrichtungen für
    Kinder, Jugendliche, Familien, Menschen mit Behinderung und Senior*innen. Über
    6.400 Mitarbeitende engagieren sich tagtäglich für rund 14.000 Menschen. Mit
    einem Jahresumsatz von rund 400 Millionen Euro zählt die Rummelsberger Diakonie
    zu den größten diakonischen Trägern in Deutschland. Der Rummelsberger Diakonie
    e.V. ist Hauptaktionär der Rummelsberger Dienste gAG.

