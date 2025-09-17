    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Klärschlamm kann mehr als man denkt (FOTO)

    Bad Soden (ots) - Zwei Tage, vollgepackt mit Ideen, Technik und Zukunft:
    SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS) und michel gmbh waren als Aussteller auf der 16.
    VDI-Fachkonferenz Klärschlammbehandlung vertreten - und haben gezeigt, dass in
    Klärschlamm weit mehr steckt als sein Ruf vermuten lässt.

    Die Konferenz ist DER Branchentreff für alle, die sich mit modernen Wegen der
    Klärschlammverwertung beschäftigen - von der Rückgewinnung wertvoller Nährstoffe
    über thermische Verfahren bis hin zu smarten Emissionslösungen. Also genau das
    richtige Umfeld für SDS und michel gmbh, um Innovationen zu präsentieren und
    sich mit Fachleuten aus Planung, Betrieb und Forschung auszutauschen.

    Was lief auf der Bühne? Unsere Highlights:

    - Brüden im Blick - In vielen Vorträgen wurde deutlich, wie groß die
    Herausforderung rund um Brüden bei klassischen Trocknungsverfahren ist. Deren
    aufwendige Behandlung verursacht enorme Kosten und komplexe Anlagentechnik.
    Unser innovativer SDS-Trockner macht hier den Unterschied: Bei uns entstehen
    keine (!) Brüden - was nicht nur Prozesse vereinfacht, sondern auch erhebliche
    Kosten einspart.

    - Zahlen, Fakten, Zukunft - Das Umweltbundesamt lieferte Einblicke zur Umsetzung
    der Phosphorrückgewinnung ab 2029. Plus: spannende Ausblicke zum
    Emissionshandel.

    - SEQUESTA rockt Stickstoff - innovative Technik zur Rückgewinnung von Ammoniak
    aus anaerobem Schlamm. Effizient, durchdacht, zukunftstauglich.

    - Kessel sauber mit Wumms - Shock Pulse-Technologie für die Kesselreinigung:
    Einfach, effektiv, und spart im Betrieb ordentlich Ressourcen.

    - Klima im Fokus - Wie man Methan und Lachgas reduziert und was das mit Net-Zero
    zu tun hat? Auch das war Thema - und zwar zu Recht.

    - HTC + Phosphorrückgewinnung - ein Ansatz mit Praxis-Background: 1,5 Jahre
    Dauerbetrieb, spannende Ergebnisse zu Biogas und Wirtschaftlichkeit.

    Klärschlamm = Dreck? Von wegen!

    Was viele übersehen: Klärschlamm ist Ressource, nicht Abfall. Phosphor ist
    endlich, Energie wird teurer - und die Kreislaufwirtschaft braucht genau solche
    Rohstoffe. Wer heute auf die richtigen Technologien setzt, gestaltet die Zukunft
    mit. Deshalb ist das Thema nicht nur technisch spannend, sondern
    gesellschaftlich relevant.

    Was wir mitgenommen haben:

    Für SDS und michel gmbh war die Konferenz ein voller Erfolg - nicht nur, weil
    wir viele tolle Gespräche führen konnten, sondern auch, weil wir mitgenommen
    haben:

    - Frische Ideen & Inspiration aus Forschung und Praxis

    - Direktes Feedback von Anwendern und Betreibern

    - Neue Kontakte für mögliche Projekte & Partnerschaften

    - Einblicke in kommende Regelwerke, z. B. zur Phosphorrückgewinnung

    - Bestätigung, dass unsere Technologien zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind

    Über uns:

    SDS und michel gmbh stehen für technische Lösungen, die Umwelt, Effizienz und
    Innovation zusammenbringen - ob im Anlagenbau, in der Verfahrenstechnik oder bei
    der Nährstoffrückgewinnung.

    Schon bald geht's weiter:

    Am 7. und 8. Oktober 2025 sind wir als Aussteller bei der
    DWA-Landesverbandstagung in Lindau am Bodensee dabei.

    Parallel dazu nehmen wir auch beim DPP-Forum am 8. und 9. Oktober 2025 in
    Frankfurt/Main teil.

    Zwei spannende Events, die wertvolle Gelegenheiten zum Austausch, zur Vernetzung
    und zur Weiterentwicklung innovativer Lösungsansätze bieten - auf die wir uns
    jetzt schon freuen!

