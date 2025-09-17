Klärschlamm kann mehr als man denkt (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Bad Soden (ots) - Zwei Tage, vollgepackt mit Ideen, Technik und Zukunft:

SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS) und michel gmbh waren als Aussteller auf der 16.

VDI-Fachkonferenz Klärschlammbehandlung vertreten - und haben gezeigt, dass in

Klärschlamm weit mehr steckt als sein Ruf vermuten lässt.





Die Konferenz ist DER Branchentreff für alle, die sich mit modernen Wegen der

Klärschlammverwertung beschäftigen - von der Rückgewinnung wertvoller Nährstoffe

über thermische Verfahren bis hin zu smarten Emissionslösungen. Also genau das

richtige Umfeld für SDS und michel gmbh, um Innovationen zu präsentieren und

sich mit Fachleuten aus Planung, Betrieb und Forschung auszutauschen.



Was lief auf der Bühne? Unsere Highlights:



- Brüden im Blick - In vielen Vorträgen wurde deutlich, wie groß die

Herausforderung rund um Brüden bei klassischen Trocknungsverfahren ist. Deren

aufwendige Behandlung verursacht enorme Kosten und komplexe Anlagentechnik.

Unser innovativer SDS-Trockner macht hier den Unterschied: Bei uns entstehen

keine (!) Brüden - was nicht nur Prozesse vereinfacht, sondern auch erhebliche

Kosten einspart.



- Zahlen, Fakten, Zukunft - Das Umweltbundesamt lieferte Einblicke zur Umsetzung

der Phosphorrückgewinnung ab 2029. Plus: spannende Ausblicke zum

Emissionshandel.



- SEQUESTA rockt Stickstoff - innovative Technik zur Rückgewinnung von Ammoniak

aus anaerobem Schlamm. Effizient, durchdacht, zukunftstauglich.



- Kessel sauber mit Wumms - Shock Pulse-Technologie für die Kesselreinigung:

Einfach, effektiv, und spart im Betrieb ordentlich Ressourcen.



- Klima im Fokus - Wie man Methan und Lachgas reduziert und was das mit Net-Zero

zu tun hat? Auch das war Thema - und zwar zu Recht.



- HTC + Phosphorrückgewinnung - ein Ansatz mit Praxis-Background: 1,5 Jahre

Dauerbetrieb, spannende Ergebnisse zu Biogas und Wirtschaftlichkeit.



Klärschlamm = Dreck? Von wegen!



Was viele übersehen: Klärschlamm ist Ressource, nicht Abfall. Phosphor ist

endlich, Energie wird teurer - und die Kreislaufwirtschaft braucht genau solche

Rohstoffe. Wer heute auf die richtigen Technologien setzt, gestaltet die Zukunft

mit. Deshalb ist das Thema nicht nur technisch spannend, sondern

gesellschaftlich relevant.



Was wir mitgenommen haben:



Für SDS und michel gmbh war die Konferenz ein voller Erfolg - nicht nur, weil

wir viele tolle Gespräche führen konnten, sondern auch, weil wir mitgenommen

haben:



- Frische Ideen & Inspiration aus Forschung und Praxis



- Direktes Feedback von Anwendern und Betreibern



- Neue Kontakte für mögliche Projekte & Partnerschaften



- Einblicke in kommende Regelwerke, z. B. zur Phosphorrückgewinnung



- Bestätigung, dass unsere Technologien zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind



Über uns:



SDS und michel gmbh stehen für technische Lösungen, die Umwelt, Effizienz und

Innovation zusammenbringen - ob im Anlagenbau, in der Verfahrenstechnik oder bei

der Nährstoffrückgewinnung.



Schon bald geht's weiter:



Am 7. und 8. Oktober 2025 sind wir als Aussteller bei der

DWA-Landesverbandstagung in Lindau am Bodensee dabei.



Parallel dazu nehmen wir auch beim DPP-Forum am 8. und 9. Oktober 2025 in

Frankfurt/Main teil.



Zwei spannende Events, die wertvolle Gelegenheiten zum Austausch, zur Vernetzung

und zur Weiterentwicklung innovativer Lösungsansätze bieten - auf die wir uns

jetzt schon freuen!



