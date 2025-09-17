Global Uranium Corp. meldet Ergebnisse der ZTEM-Flugvermessung auf dem Projekt Astro im Athabasca-Becken

17. September 2025 - Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“ oder „Global“) freut sich, die Ergebnisse der hubschraubergestützten Z-Axis Tipper Electromagnetic-(„ZTEM“)-Vermessung auf dem Projekt Astro („Astro“) im östlichen Bereich des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bekannt zu geben. Die Vermessung wurde von der Firma Geotech Ltd. zwischen dem 13. und 28. April 2025 auf Fluglinien im Abstand von jeweils 400 Metern mit rechtwinkligen Verbindungslinien durchgeführt. Insgesamt wurden mehr als 1.480 Profilkilometer über dem Konzessionsgebiet abgeflogen; Condor Consulting zeichnete für die Echtzeit-Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle, die Datenaufbereitung und die Auswertung verantwortlich. Das Unternehmen hat gemäß einer Optionsvereinbarung, die am 9. April 2025 bekannt gegeben wurde, das Recht, eine Beteiligung von bis zu 80 % am Projekt Astro zu erwerben.

In Abbildung 1 sind die Ergebnisse der Vermessung dargestellt, wobei insbesondere ein 25 Kilometer langer, nach Nordosten streichender Korridor in der nördlichen Hälfte von Astro zu erkennen ist. Man geht davon aus, dass dieser Korridor eine Reihe von durch Verwerfungen kontrollierten graphitischen und pelitischen Zonen darstellt, die weitläufig als günstiges Wirtsgestein für eine Uranmineralisierung im Athabasca-Becken gelten. Entlang des Trends konnten mehrere Gefälle und Unterbrechungen kartiert werden; zudem wurden querverlaufende Strukturen ermittelt, die als Leitungen für Flüssigkeiten und strukturelle Fallen dienen könnten. Insgesamt wurden sieben Zielzonen (TZ) identifiziert. TZ1, TZ2 und TZ3 gelten als vorrangig, da sie mit den stärksten Leitfähigkeitswerten sowie günstigen magnetischen Milieus entlang des Hauptkorridors übereinstimmen. Von geringerer Priorität sind TZ4, TZ5, TZ6 und TZ7; sie weisen mäßige Leitfähigkeitstrends auf, die zusätzliche graphitische Verwerfungen oder alterierte Metasedimente darstellen könnten.