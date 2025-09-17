Integral Metals meldet aktuellen Stand des Bohrprogramms 2025 im Projekt KAP in den Nordwest-Territorien

Calgary, Alberta, 17. September 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, den aktuellen Stand seines Diamantbohrprogramms 2025 im Projekt KAP in den Nordwest-Territorien zu melden. Mit dem Programm wurde sowohl das Main Showing (Hauptvorkommen) als auch die Zone F96-05 erfolgreich getestet und so das Verständnis des Unternehmens für das Mineralisierungssystem des Projekts erweitert.

Das Programm umfasste sechs Bohrlöcher über insgesamt 843 Meter. Drei Bohrlöcher wurden im Main Showing ausgeführt, wo die Bohrungen auf die historischen Abschnitte abzielten und das Vorhandensein eines stark mineralisierten Horizonts in geringen Tiefen bestätigten. In KAP25-001 wurden 3,55 Meter einer starken Sphalerit-Mineralisierung innerhalb der Manetoe-Fazies durchteuft, was die für das historische Bohrloch 76-02 gemeldete Mineralisierung erfolgreich reproduzierte. Die nahe gelegenen Bohrlöcher KAP25-002 und KAP25-003 zeigten Variabilität bei Gehalt und Morphologie mit breiteren Zonen einer mäßigen Mineralisierung bzw. schmaleren Abschnitten mit hochgradigem Sphalerit. Zusammen genommen liefern diese Bohrlöcher wertvolle Erkenntnisse zur seitlichen Kontinuität und den strukturellen Kontrollen in diesem Gebiet.

Im Zielgebiet F96-05 wurden drei tiefere Löcher gebohrt, um die Ausdehnung einer großen Kollapsbrekzieneinheit zu prüfen, die zuvor als äußerst vielversprechend für eine Mineralisierung identifiziert worden war. KAP25-004 bestätigte die Geometrie der Kollapsbrekzie und validierte frühere Ergebnisse, während KAP25-005 die Mineralisierung in Richtung Norden erweiterte und eine Kontinuität entlang des interpretierten Trends aufzeigte. KAP25-006 stellte den größten Step-out des Programms dar und durchteufte breite und lokal semimassive Sphalerit-Verdrängungszonen über mehr als 50 Meter Kernlänge, was eines der vielversprechendsten Ergebnisse der Kampagne darstellt.

Mit dem Bohrprogramm 2025 wurden wichtige historische Ergebnisse erfolgreich geprüft, unter anderem bedeutende mineralisierte Zonen, und die bekannte Ausdehnung der Mineralisierung nördlich des Main Showing erweitert. Proben aus allen Bohrlöchern wurden zur geochemischen Analyse versandt, und die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Integral Metals fühlt sich von den vorläufigen Beobachtungen bekräftigt und ist davon überzeugt, dass die neuen Daten eine wichtige Rolle bei der Verfeinerung von Explorationsmodellen und der Festlegung zukünftiger Bohrziele im Projekt KAP spielen werden.