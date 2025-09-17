Orestone erweitert Gold-Silber-Projekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta auf 9 Quadratkilometer

17. September 2025 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSX-V: ORS) (OTC: ORESF) (Frankfurt: WKN: O2R2) („Orestone“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es sein im Rahmen einer Option erworbenes Konzessionsgebiet Francisca in der Provinz Salta im Nordwesten von Argentinien, etwa 80 Kilometer nordwestlich der Stadt Salta, um weitere etwa 2 Quadratkilometer Land erweitert hat. Gemäß dem bereits am 11. Februar 2025 bekannt gegebenen Optionsabkommen des Unternehmens (das „Optionsabkommen“) kann das Unternehmen innerhalb von sieben Jahren für Barzahlungen und Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 4.200.000 USD eine Beteiligung von bis zu 85 % am Konzessionsgebiet Francisca erwerben. Das Unternehmen hat mit den argentinischen Verkäufern ein Änderungsabkommen unterzeichnet, dem zufolge das zusätzliche Land als Teil des Konzessionsgebiets Francisca für eine Zahlung in Höhe von 10.300 USD an die Verkäufer (bereits bezahlt) in das Optionsabkommen integriert wird.

David Hottman, CEO von Orestone, sagte: „Das Konzessionsgebiet Francisca umfasst ein solides Goldsystem, das in einer Zeit entdeckt wurde, in der die Goldpreise historisch sehr niedrig waren, und in den vergangenen 20 Jahren wurden keine nennenswerten Explorationen durchgeführt. Nach dem Abschluss der Erweiterung des Landpakets plant Orestone ein Programm mit detaillierten Kartierungen und erneuten Probenahmen aus Schürfgräben, gefolgt von Bohrungen zur Erprobung des Goldsystems. Unser Ziel besteht darin, eine Oxid-Goldlagerstätte zu definieren, die im Tagebau abgebaut werden kann. Weitere Informationen hinsichtlich der Explorationspläne werden in naher Zukunft veröffentlicht werden.“

MINERALISIERTER OXID-GOLD-STOCKWORK-ABSCHNITT

Anhand der geologischen Kartierungen konnte ein Entwicklungszug mit einer aus Trümmerzonen bestehenden Goldoxidmineralisierung abgegrenzt werden, der in nordwestlicher Richtung eine Streichlänge von 1.100 Meter aufweist und am Grat eines mäßig ausgeprägten Reliefhügels an die Oberfläche tritt. Zwei Zonen (North und South) sind von einem 500 bis 1.000 Meter breiten Bereich aus Sedimenten mit einer ausgeprägten Hornfelsalteration umgeben und von einer großen Anomalie der IP-Aufladbarkeit unterlagert, die Potenzial für einen größeren Intrusionskörper in der Tiefe erkennen lässt. Der Entwicklungszug mit Goldoxid-Quarz-Limonit-Trümmerzonen steht in Verbindung mit quarz- und feldspatführenden porphyrischen Intrusionsgängen sowie einer ausgeprägten Serizitalteration, die sich entlang von nordwestwärts verlaufenden Verwerfungen präsentiert.