Karbon-X Corp. reicht Finanzabschluss für das Gesamtjahr ein

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 17. September 2025 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen testierten Finanzabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025 auf Form 10-K eingereicht hat.

Die vollständigen Unterlagen können im Profil des Unternehmens auf OTC Markets (www.otcmarkets.com/stock/KARX/overview) eingesehen werden.

Operative und strategische Höhepunkte des Geschäftsjahrs 2025

- Abschluss der Übernahme der ALLCOT-Gruppe, womit Karbon-X seine globale Präsenz ausbaut und erstklassiges Fachwissen in das Unternehmen integriert.

- Aufnahme des Handelsgeschäfts, was einen wichtigen Meilenstein für die Validierung des Geschäftsmodells des Unternehmens und die Aufnahme seiner Umsatztätigkeit darstellt.

- Abschluss wegweisender Partnerschaften mit großen Energieerzeugern und dem Basketballteam BK Dukes, was das starke Vertrauen des Marktes in die Vision und die Fähigkeiten von Karbon-X zum Ausdruck widerspiegelt.

Finanzielle Höhepunkte des Geschäftsjahrs 2025

- Der Umsatz stieg von 0,41 Millionen $ im Vorjahr auf 3,16 Millionen $; das Geschäftsjahr 2025 war das erste ganze Jahr des aktiven Handels mit Emissionszertifikaten.

- Es wurden 3,86 Millionen $ an abgegrenzten Umsatzerlösen aus Terminkontrakten für Emissionszertifikate erfasst, darunter auch Kontrakte, die im Rahmen der ALLCOT-Transaktion übernommen wurden.

- Die Übernahme von ALLCOT erweiterte die Pipeline an verifizierten Emissionszertifikaten von Karbon-X und ermöglicht es dem Unternehmen, Emissionszertifikate in mehreren Rechtsgebieten zu monetarisieren.

- Es wurden umsatzwirksame Vereinbarungen mit großen Energieerzeugern und den BK Dukes geschlossen, die zu Forderungen in Höhe von 3,79 Millionen $ aus dem Verkauf von Terminkontrakten für Emissionszertifikate beitrugen.