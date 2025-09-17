Impulse für eine globale Führungsrolle bei erneuerbaren Energien

"Während des 15. Fünfjahresplans will Changzhou seine Führungsposition im verarbeitenden Gewerbe beibehalten, den Fortschritt bei den angewandten Technologien beschleunigen und einen zukunftsorientierten Ansatz für aufstrebende Industrien verfolgen, um ein Zentrum für erneuerbare Energien aufzubauen, das Jiangsus Engagement für nachhaltiges Wachstum repräsentiert und gleichzeitig seine globale Wettbewerbsfähigkeit stärkt", erklärte Wang Jianfeng, Sekretär des Stadtkomitees von Changzhou der Kommunistischen Partei Chinas (CPC), bei der Zeremonie.

CHANGZHOU, China, 17. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 13. September wurde die Internationale Ausstellung für Neue Energie 2025 in Changzhou unter dem Motto "Neue Energie, neue Kraft, neues Changzhou" eröffnet. Bei der Eröffnungszeremonie wurden vor Ort 33 wichtige Verträge abgeschlossen, die zusammen ein Investitionsvolumen von mehr als 33,7 Milliarden Yuan ausmachen.

In den letzten Jahren hat Changzhou die Führung beim Aufbau einer umfassenden Industriekette für erneuerbare Energien übernommen, die sich über fünf Segmente erstreckt: Erzeugung, Speicherung, Übertragung, Nutzung und Netz. Die Ergebnisse sind beeindruckend. Im vergangenen Jahr überschritt der Sektor der erneuerbaren Energien in der Stadt 850 Milliarden Yuan, und in diesem Jahr ist er auf dem besten Weg, die Marke von 1 Billion Yuan zu überschreiten.

Die diesjährige Messe erregte auch durch ihren "Dual-IP"-Ansatz Aufmerksamkeit. Am Abend der Eröffnungsfeier wurde im Changzhou Olympic Sports Center die 11. Runde der Jiangsu City Football League - Changzhou gegen Suqian - ausgetragen, zu der mehr als 40.000 Fans kamen. Obwohl Changzhou mit 1:2 unterlag, war die Stimmung innerhalb und außerhalb des Stadions weit über das Endergebnis hinaus ausgelassen.

"Die Branche der erneuerbaren Energien und die Jiangsu City Football League bündeln ihre Kräfte in einer "dualen IP-Partnerschaft" und schlagen damit ein neues Kapitel des industriellen Wachstums und des gesellschaftlichen Engagements in Changzhou auf", erklärte Zhou Wei, stellvertretender Sekretär des Stadtkomitees der KPCh Changzhou und Bürgermeister von Changzhou. Er lud Unternehmer, Wissenschaftler, Investoren und Innovatoren aus der ganzen Welt ein, Partner von Changzhou zu werden und an der Zukunftsvision von Changzhou mitzuwirken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2775115/image.jpg

