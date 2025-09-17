Leichtes Handling für das neue iPhone 17
TORRAS Ostand Q3 Air
Berlin (ots/PRNewswire) - Zum Start der iPhone 17-Serie präsentiert TORRAS die
Q3 Air Hülle , mehr als nur Schutz: ein echter Begleiter für jede Lebenslage. Ob
Wandern, Campen, Reisen oder Arbeiten unterwegs, die Q3 Air macht jede Nutzung
entspannt und stilvoll.
Für das Leben gemacht, nicht nur für Geräte
Die Q3 Air kombiniert TORRAS AIR PRO-TECH Airbag , ein federleichtes Profil von
nur 2,8 mm und eine rutschfeste Dot-Matrix-Struktur , die dein iPhone sicher
hält. Auf Bergpfaden, beim Grillen am Strand oder unterwegs sind versehentliche
Stürze oder klebrige Hände kein Problem mehr. Anti-Fingerprint-Beschichtung ,
erhöhte Kanten und kratzfeste Oberfläche schützen Bildschirm und Kamera wie ein
unsichtbarer Bodyguard.
Integrierte Freiheit
Mit dem 360°-Drehstandring aus Luftfahrt-Aluminium und N56-Magneten wird dein
iPhone zum mobilen Kino oder Arbeitsbereich. Videocalls, Filme oder Musikstreams
gelingen überall. Selbst in der Bahn bleibt das Handy stabil. Die Hülle schützt
also nicht nur, sie erleichtert den Alltag.
Selbstbewusst im Alltag
Von ruhigen Morgenstunden bis zu vollen Festivals schützt die Q3 Air
zuverlässig, ohne zu stören. Präzisionsgefertigte Metall-Buttons,
Anti-Fingerprint-Oberfläche und magnetische Stabilität sorgen dafür, dass jede
Interaktion mühelos gelingt. Komfort und Sicherheit gehen Hand in Hand für ein
entspanntes Smartphone-Erlebnis in jeder Situation.
Perfekt abgestimmt auf das iPhone 17
Die Q3 Air ist speziell für die schlanken Kurven der iPhone 17-Serie entworfen
und integriert sich nahtlos in Apples Zubehör-Ökosystem. Nutzer erhalten einen
Schutz, der Persönlichkeit, Stil und Funktionalität vereint.
Verfügbarkeit
Erhältlich auf der offiziellen Amazon Store (https://www.amazon.de/stores/page/4
0F8392F-352A-4131-8888-EB0FD4148AF6?maas=maas_adg_0B4BC6F5801B622BAB04543F034D52
FC_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und im TORRAS Webseite
(https://torraslife.com/de-de) . Jeder Kauf beinhaltet eine
365-Tage-Sorglos-Garantie , die nicht nur Schutz, sondern auch Seelenfrieden
bietet.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2775327/9.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2769286/5515391/20250909_121707.jpg
View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
semitteilungen/leichtes-handling-fur-das-neue-iphone-17-torras-ostand-q3-air-302
559040.html
Pressekontakt:
TORRAS EU Marketing,
marketing@torras-eu.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165089/6119576
OTS: TORRAS
