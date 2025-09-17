    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Leichtes Handling für das neue iPhone 17

    TORRAS Ostand Q3 Air

    Berlin (ots/PRNewswire) - Zum Start der iPhone 17-Serie präsentiert TORRAS die
    Q3 Air Hülle , mehr als nur Schutz: ein echter Begleiter für jede Lebenslage. Ob
    Wandern, Campen, Reisen oder Arbeiten unterwegs, die Q3 Air macht jede Nutzung
    entspannt und stilvoll.

    Für das Leben gemacht, nicht nur für Geräte

    Die Q3 Air kombiniert TORRAS AIR PRO-TECH Airbag , ein federleichtes Profil von
    nur 2,8 mm und eine rutschfeste Dot-Matrix-Struktur , die dein iPhone sicher
    hält. Auf Bergpfaden, beim Grillen am Strand oder unterwegs sind versehentliche
    Stürze oder klebrige Hände kein Problem mehr. Anti-Fingerprint-Beschichtung ,
    erhöhte Kanten und kratzfeste Oberfläche schützen Bildschirm und Kamera wie ein
    unsichtbarer Bodyguard.

    Integrierte Freiheit

    Mit dem 360°-Drehstandring aus Luftfahrt-Aluminium und N56-Magneten wird dein
    iPhone zum mobilen Kino oder Arbeitsbereich. Videocalls, Filme oder Musikstreams
    gelingen überall. Selbst in der Bahn bleibt das Handy stabil. Die Hülle schützt
    also nicht nur, sie erleichtert den Alltag.

    Selbstbewusst im Alltag

    Von ruhigen Morgenstunden bis zu vollen Festivals schützt die Q3 Air
    zuverlässig, ohne zu stören. Präzisionsgefertigte Metall-Buttons,
    Anti-Fingerprint-Oberfläche und magnetische Stabilität sorgen dafür, dass jede
    Interaktion mühelos gelingt. Komfort und Sicherheit gehen Hand in Hand für ein
    entspanntes Smartphone-Erlebnis in jeder Situation.

    Perfekt abgestimmt auf das iPhone 17

    Die Q3 Air ist speziell für die schlanken Kurven der iPhone 17-Serie entworfen
    und integriert sich nahtlos in Apples Zubehör-Ökosystem. Nutzer erhalten einen
    Schutz, der Persönlichkeit, Stil und Funktionalität vereint.

    Verfügbarkeit

    Erhältlich auf der offiziellen Amazon Store (https://www.amazon.de/stores/page/4
    0F8392F-352A-4131-8888-EB0FD4148AF6?maas=maas_adg_0B4BC6F5801B622BAB04543F034D52
    FC_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und im TORRAS Webseite
    (https://torraslife.com/de-de) . Jeder Kauf beinhaltet eine
    365-Tage-Sorglos-Garantie , die nicht nur Schutz, sondern auch Seelenfrieden
    bietet.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2775327/9.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2769286/5515391/20250909_121707.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/leichtes-handling-fur-das-neue-iphone-17-torras-ostand-q3-air-302
    559040.html

    Pressekontakt:

    TORRAS EU Marketing,
    marketing@torras-eu.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165089/6119576
    OTS: TORRAS




