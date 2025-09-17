    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Börse, Baby!

    565 Aufrufe 565 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schuldenkrise: So sollen Stablecoins die USA retten

    Wie können die USA ihren gigantischen Schuldenberg abbauen? Die neueste Antwort aus Washington lautet: Stablecoins.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Schuldenkrise: So sollen Stablecoins die USA retten
    Foto: Dall-E

    Die USA ächzen unter einem Schuldenberg von über 37 Billionen US-Dollar – und das Finanzministerium sucht verzweifelt nach Käufern für seine Staatsanleihen. US-Präsident Donald Trump hat einen vermeintlichen Joker gefunden: Stablecoins. Digitale Dollar-Klone sollen die Löcher im Haushalt stopfen. Doch der Plan könnte brandgefährlich sein.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.200,00€
    Basispreis
    5,07
    Ask
    × 13,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.982,31€
    Basispreis
    5,31
    Ask
    × 12,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Seit dem Start des GENIUS Act gilt: Stablecoin-Emittenten wie Tether oder Circle müssen ihre Token mit hochliquiden Assets wie US-Treasuries hinterlegen. Die Hoffnung: Jeder neu geschaffene Coin bedeutet frisches Geld für die Anleihemärkte – Nachfrage in Milliardenhöhe quasi auf Knopfdruck.

    Finanzminister Scott Bessent jubelte schon von einer "Win-Win-Win-Situation". Kritiker dagegen warnen: Was wie finanzielle Alchemie klingt, könnte sich in einen gigantischen Brandbeschleuniger für die nächste Krise verwandeln.

    Ingo Kolf (links) und Krischan Orth sprechen über Stablecoins

    Diese Lösung erscheint eher als Milchmädchenrechnung – zulasten der Banken und der Realwirtschaft. In dieser Folge von Börse, Baby! nehmen Krischan Orth und Ingo Kolf die Versprechen rund um Stablecoins und US-Staatsanleihen genau unter die Lupe.

    Hört direkt rein – unser Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6930,13Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby! Schuldenkrise: So sollen Stablecoins die USA retten Wie können die USA ihren gigantischen Schuldenberg abbauen? Die neueste Antwort aus Washington lautet: Stablecoins.