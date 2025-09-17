Börse, Baby!
Schuldenkrise: So sollen Stablecoins die USA retten
Wie können die USA ihren gigantischen Schuldenberg abbauen? Die neueste Antwort aus Washington lautet: Stablecoins.
- USA setzen auf Stablecoins zur Schuldenreduzierung.
- Stablecoin-Emittenten müssen US-Treasuries hinterlegen.
- Kritiker warnen vor Risiken und möglicher Finanzkrise.
Die USA ächzen unter einem Schuldenberg von über 37 Billionen US-Dollar – und das Finanzministerium sucht verzweifelt nach Käufern für seine Staatsanleihen. US-Präsident Donald Trump hat einen vermeintlichen Joker gefunden: Stablecoins. Digitale Dollar-Klone sollen die Löcher im Haushalt stopfen. Doch der Plan könnte brandgefährlich sein.
Seit dem Start des GENIUS Act gilt: Stablecoin-Emittenten wie Tether oder Circle müssen ihre Token mit hochliquiden Assets wie US-Treasuries hinterlegen. Die Hoffnung: Jeder neu geschaffene Coin bedeutet frisches Geld für die Anleihemärkte – Nachfrage in Milliardenhöhe quasi auf Knopfdruck.
Finanzminister Scott Bessent jubelte schon von einer "Win-Win-Win-Situation". Kritiker dagegen warnen: Was wie finanzielle Alchemie klingt, könnte sich in einen gigantischen Brandbeschleuniger für die nächste Krise verwandeln.
Ingo Kolf (links) und Krischan Orth sprechen über Stablecoins
Ingo Kolf (links) und Krischan Orth sprechen über StablecoinsDiese Lösung erscheint eher als Milchmädchenrechnung – zulasten der Banken und der Realwirtschaft. In dieser Folge von Börse, Baby! nehmen Krischan Orth und Ingo Kolf die Versprechen rund um Stablecoins und US-Staatsanleihen genau unter die Lupe.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion