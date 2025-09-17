    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBiogen AktievorwärtsNachrichten zu Biogen
    Biogen-Medikament gegen Wochenbettdepression in der EU zugelassen

    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Frauen mit Wochenbettdepression haben in der EU künftig Zugang zu einem neuen Medikament. Die Europäische Kommission hat Zuranolon vom US-Konzern Biogen die EU-weite Marktzulassung erteilt, wie die Behörde mitteilte. Allerdings gibt es eine große Einschränkung: Das Mittel wird nicht für die Stillzeit empfohlen und sollte auch nicht während der Schwangerschaft angewendet werden.

    Wochenbettdepression - auch Postpartale Depression (PPD) genannt - äußert sich laut Kommission etwa durch anhaltende Traurigkeit, Angst, Erschöpfung und Schwierigkeiten im Alltag. Die Krankheit könne schwerwiegend und langanhaltend sein und sowohl Mutter als auch Kind belasten.

    Bislang habe es keine für diese spezifische Erkrankung zugelassenen Behandlungen gegeben, so die EU-Kommission. Ein Vorteil von Zuranolon liegt nach Angaben der Kommission darin, dass es bereits nach zwei Wochen Behandlung depressive Symptome reduzieren kann.

    Die Zulassung basiert auf der positiven wissenschaftlichen Bewertung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Das Medikament ist verschreibungspflichtig und kann Nebenwirkungen haben./mjm/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Biogen Aktie

    Die Biogen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 121,8 auf Tradegate (17. September 2025, 12:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Biogen Aktie um -2,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Biogen bezifferte sich zuletzt auf 17,73 Mrd..




