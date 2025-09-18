Fed senkt erstmals seit Dezember 2024 den Leitzins – So reagieren die Märkte

Das Votum fiel mit 11 zu 1 Stimmen überraschend deutlich aus. Lediglich der neu ernannte Gouverneur Stephen Miran plädierte für eine größere Senkung um 0,5 Prozentpunkte. Fed-Chef Jerome Powell sprach von einer "risikoorientierten Maßnahme" und verwies auf die deutliche Abkühlung am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Neueinstellungen ist zuletzt spürbar gesunken und die Arbeitslosenquote stieg im August auf 4,3 Prozent – den höchsten Wert seit Oktober 2021.

Wie erwartet, hat die US-Notenbank am Mittwochabend deutscher Zeit den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Außerdem signalisierte sie, dass bis Jahresende zwei weitere Schritte folgen könnten. Damit liegt die Spanne für den geldpolitischen Schlüsselsatz nun zwischen 4,00 und 4,25 Prozent. Der Schritt wird mit zunehmenden Risiken am Arbeitsmarkt begründet, während die Inflation weiterhin oberhalb des Zielwerts bleibt.

Im vielbeachteten "Dot Plot" signalisierten die meisten Notenbanker zwei weitere Zinsschritte nach unten, voraussichtlich im Oktober und Dezember. Marktteilnehmer werten dies als klares Zeichen, dass die Befürworter einer expansiven Geldpolitik nun den Ton angeben.

"Es ist die erwartete Zinssenkung um 25 Basispunkte. Die Fed liefert exakt das, was die Börsen im Vorfeld erwartet und eingepreist haben", sagte Thomas Altmann, CFA, Portfoliomanager bei QC Partners. Das sei zwar positiv für die Börsen, eine echte Überraschung sei jedoch ausgeblieben – neue Rally-Impulse für die hoch bewerteten Märkte gebe es daher nicht.

Dow mit neuem Allzeithoch, dann Gewinnmitnahmen

Die Zinsentscheidung der Fed sorgte zunächst für Jubel an der Wall Street: Der Dow Jones kletterte unmittelbar nach der Verkündung auf ein neues Allzeithoch von 46.262 Punkten. Doch die Euphorie hielt nicht lange an. Gewinnmitnahmen drückten den Leitindex zeitweise ins Minus, ehe er den Handel letztlich mit einem soliden Plus von 0,57 Prozent bei 46.018 Punkten beendete.

Weniger erfreulich verlief der Tag für die Technologiewerte. Belastet von wachsenden Sorgen um mögliche Einschränkungen im China-Geschäft von Nvidia rutschte der Nasdaq 100 ab. Am Ende stand ein Minus von 0,21 Prozent, das den Index auf 24.223 Punkte zurückfallen ließ.



DAX-Futures im Plus



DAX-Futures mit der Fälligkeit Dezember 2025 notieren am Donnerstagmorgen bei 23.613 Punkten rund 0,57 Prozent im Plus.

Den gestrigen Handelstag beendete der deutsche Leitindex minimal im Plus bei 23.359,18 Punkten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



