Kering im Umbruch: Neuer CEO, klare Strategie und eine Aktie vor dem Comeback

Das neue Management will dem Konzern einen Kulturwandel verordnen, und die Eigentümerfamilie Pinault zeigt sich bereit, sich den nötigen Veränderungen zu stellen und schnelle, entschlossene Schritte zu unternehmen, wie HSBC-Analyst Erwan Rambourg schreibt. Er verpasst der Aktie ein Kursziel von 300 Euro, ein Aufwärtspotenzial von 25 Prozent.

Der neue CEO de Meo und Aufsichtsratschef François-Henri Pinault haben auf der letzten Hauptversammlung klar signalisiert, dass Änderungen schnell und entschlossen vorangetrieben werden. Die Aktie des französischen Luxuskonzerns ist nach einer jahrelangen Talfahrt seit einigen Monaten ebenfalls auf Erholungskurs.

Unter de Meo wird die Personalpolitik konsequent auf Kompetenz statt Loyalität und Beziehungen ausgerichtet. Ein Blick auf die "Anatomie eines Comebacks" bei Renault lässt erahnen, wie der Kulturwandel bei Kering aussehen könnte. Die Strategie könnte ähnlich der von Tiffany sein: alte Leistungsträger behalten, ehemalige Top-Talente zurückholen und Spitzenkräfte aus anderen Sektoren rekrutieren. Für Kering bedeutet das, die Fähigkeit zurückzugewinnen, Talente anzuziehen und auf deren Expertise zu setzen.

Kering steht vor einer kritischen Überprüfung seines Portfolios. Die Analysten von HSBC betonen, dass die Bedenken bezüglich der Verschuldung unbegründet seien und das Unternehmen gut aufgestellt sei. Die Verschiebung des Valentino-Deals habe bereits einige Sorgen entkräftet. Trotzdem könnte die Familie Kering in den kommenden Jahren größere Entscheidungen treffen – etwa in Bezug auf Schmuck, Beauty oder unterdurchschnittlich performende Assets im Portfolio von Artemis, der Holdinggesellschaft von Kering.

HSBC sieht Kering als klaren Kauf mit einer positiven Aussicht. Besonders im Hinblick auf das Portfolio und die kulturellen Veränderungen erwarten die Analysten eine sukzessive Verbesserung, die das "Bären-Szenario" ins Wanken bringen dürfte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 265,4EUR auf Tradegate (17. September 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.





