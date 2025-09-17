China verschärft Kontrollen für Seltene Erden: Was bedeutet das für EU-Konzerne?

Europäische Unternehmen stellen sich auf weitere Produktionsstopps ein, weil China trotz politischer Zusagen seine Kontrollen beim Export seltener Erden verschärft. Die Europäische Handelskammer in China warnte am Dienstag vor wachsenden Engpässen und steigenden Verlusten in Schlüsselbranchen.

"Ungeachtet der Absprachen beim EU-China-Gipfel am 24. Juli sehen wir weiterhin massive Engpässe für unsere Mitglieder", sagte der Präsident der Europäischen Handelskammer Jens Eskelund vor Journalisten. Beim Treffen hatten sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Staatschef Xi Jinping darauf verständigt, Genehmigungen für kritische Rohstoffe schneller zu erteilen. Brüssel wollte längere oder ganz abgeschaffte Lizenzpflichten erreichen, doch Peking blieb bei punktuellen Zusagen.

Nur zwei Monate später stockt das Verfahren erneut. Laut Kammer wächst die Zahl der Beschwerden von Unternehmen, die dringend auf Lieferungen angewiesen sind. "Es ist fair zu sagen, dass wir seit dem Gipfel keine wesentliche Veränderung feststellen konnten", so Eskelund.

Automobilindustrie unter Druck

Besonders stark betroffen sind Autohersteller, die seltene Erden und Magneten in Batterien und Motoren benötigen. Schon zuvor hatten Exportkontrollen aus Peking nach den Strafzöllen von US-Präsident Donald Trump zu Produktionsverzögerungen und Werksstillständen geführt. Auch Chipproduzenten baten die chinesische Regierung um Erleichterungen.

China beherrscht die Raffination und Verarbeitung der meisten dieser Rohstoffe. Offiziell betont Peking, die Maßnahmen seien "nicht diskriminierend" und richteten sich gegen kein bestimmtes Land.

Kaum Genehmigungen, wachsende Verluste

Nach Daten der chinesischen Zollbehörde sind die Ausfuhren von Magneten seit Juni zwar deutlich gestiegen, dennoch bleibt der Zugang für viele europäische Firmen eingeschränkt. Von rund 140 Anträgen auf Exportlizenzen, an denen die Kammer beteiligt war, genehmigten die Behörden weniger als ein Viertel.

Einige Unternehmen reichen Anträge inzwischen vorbeugend ein, weil sie lange Verzögerungen und hohe Kosten fürchten. "Wir haben derzeit mehrere Mitglieder, die wegen dieser Engpässe reale Verluste erleiden", erklärte Eskelund. Die Kammer rechnet deshalb mit weiteren Produktionsstopps in Europa.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

