    RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric im Zuge einer hauseigenen Industriekonferenz auf "Outperform" belassen. Das Management des Technologiekonzerns habe auf der Veranstaltung den Ausblick bestätigt und rechne im zweiten Halbjahr mit spürbaren Verbesserungen im Industrieautomationsbereich sowie höheren Margen, schrieb Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag im Dezember dürfte das Wachstums- und Margenpotenzial untermauern./gl/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 229,7EUR auf Tradegate (17. September 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Mark Fielding
    Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


