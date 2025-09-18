Für einen Euro kann jeder: Private Equity – so funktionierts wirklich

Was ist Private Equity und wie kann man investieren? Der Boom jedenfalls dahinter ist ungebrochen. Private Equity bezeichnet Kapitalinvestitionen in Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind. Bekannt vielleicht noch durch ein Wort von Franz Müntefering, der für Private-Equity-Unternehmen den Begriff der "Heuschrecken" prägte. Sein Gedanke dahinter: Unternehmen würden nur "leer fressen" und dann weiterziehen – eben wie eine Heuschreckenplage.

Gemeint war damels nicht jede Private-Equity-Gesellschaft, sondern speziell die Praxis mancher Fonds, Unternehmen zu kaufen, kurzfristig auf Rendite durch Jobabbau zu trimmen, und sie dann schnell wieder zu verkaufen.

Aber bis heute prägt das Wort des damaligen SPD-Vorsitzenden die Debatten. Das Kapital kommt in der Regel von privaten oder institutionellen Investoren zum Beispiel Private Equity-Unternehmen, Pensionskassen, Versicherungen oder vermögende Privatpersonen.

Wie man aber als Kleinanleger sich an diesem Markt beteiligen kann, erfährtst du in unserem neuesten Podcast.

Julian Schick (links) und Krischan Orth sprechen über Private Equity Krischan Orth und Julian Schick erklären im Podcast, wie man als Kleinanleger alternative Investments angeht, welche Risiken lauern und welche Plattformen einen sicheren Einstieg bieten. Wer schon immer wissen wollte, wie man vom Kaffee zum Investmentprofi wird, sollte unbedingt reinhören!

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion