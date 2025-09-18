    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlackstone AktievorwärtsNachrichten zu Blackstone

    Börse, Baby

    977 Aufrufe 977 0 Kommentare 0 Kommentare

    Für einen Euro kann jeder: Private Equity – so funktionierts wirklich

    Rolex sammeln, Wein anlegen oder in die großen Private-Equity-Deals einsteigen – geht das auch für Normalos?

    Für Sie zusammengefasst
    • Private Equity: Investitionen in nicht börsennotierte Firmen.
    • Kleinanleger können über Plattformen einsteigen.
    • Podcast erklärt Risiken und Einstiegsmöglichkeiten.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Börse, Baby - Für einen Euro kann jeder: Private Equity – so funktionierts wirklich
    Foto: DALL.E

    Was ist Private Equity und wie kann man investieren? Der Boom jedenfalls dahinter ist ungebrochen. Private Equity bezeichnet Kapitalinvestitionen in Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind. Bekannt vielleicht noch durch ein Wort von Franz Müntefering, der für Private-Equity-Unternehmen den Begriff der "Heuschrecken" prägte. Sein Gedanke dahinter: Unternehmen würden nur "leer fressen" und dann weiterziehen – eben wie eine Heuschreckenplage.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu KKR & Co.!
    Short
    159,34€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 10,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    130,53€
    Basispreis
    1,76
    Ask
    × 8,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Gemeint war damels nicht jede Private-Equity-Gesellschaft, sondern speziell die Praxis mancher Fonds, Unternehmen zu kaufen, kurzfristig auf Rendite durch Jobabbau zu trimmen, und sie dann schnell wieder zu verkaufen.

    Aber bis heute prägt das Wort des damaligen SPD-Vorsitzenden die Debatten. Das Kapital kommt in der Regel von privaten oder institutionellen Investoren zum Beispiel Private Equity-Unternehmen, Pensionskassen, Versicherungen oder vermögende Privatpersonen.

    Wie man aber als Kleinanleger sich an diesem Markt beteiligen kann, erfährtst du in unserem neuesten Podcast.

    Julian Schick (links) und Krischan Orth sprechen über Private Equity

    Krischan Orth und Julian Schick erklären im Podcast, wie man als Kleinanleger alternative Investments angeht, welche Risiken lauern und welche Plattformen einen sicheren Einstieg bieten. Wer schon immer wissen wollte, wie man vom Kaffee zum Investmentprofi wird, sollte unbedingt reinhören!

    Hört direkt rein – unser Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby Für einen Euro kann jeder: Private Equity – so funktionierts wirklich Rolex sammeln, Wein anlegen oder in die großen Private-Equity-Deals einsteigen – geht das auch für Normalos?