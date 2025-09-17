RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Heidelberg Materials im Zuge einer hauseigenen Industriekonferenz auf "Outperform" belassen. Der Baustoffehersteller profitiere in Europa von einer Nachfragewelle nach Projekten zur Beseitigung der Wohnraumknappheit sowie in den Bereichen Infrastruktur, Verteidigung, Energiewende, Digitalisierung und Datenzentren, schrieb Anthony Codling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 198,9EUR auf Tradegate (17. September 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anthony Codling

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

