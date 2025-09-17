Dax kämpft vor US-Zinsentscheid um Stabilisierung

Vor dem US-Zinsentscheid am Abend zeigten sich die Anleger zunehmend vorsichtig. Dazu drückte ein Medienbericht etwas auf die Stimmung. Der "Financial Times" zufolge untersagt China seinen Tech-Unternehmen den Kauf bestimmter Chips für Künstliche Intelligenz beim Chipriesen Nvidia aus den USA.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax tut sich am Mittwoch mit einer Stabilisierung schwer. Nach einer anfänglichen Erholung vom Kursrutsch am Vortag gab der deutsche Leitindex seine Gewinne zeitweise ab. Am frühen Nachmittag notierte er 0,11 Prozent höher bei 23.335,26 Punkten. Am Dienstag war er auf den niedrigsten Stand seit Juni gesunken. Damit hatte er weiter Anschluss an die US-Börsen verloren, die nur leicht im Minus aus dem Handel gegangen waren. Aktuell zeichnet sich in New York eine verhaltene Eröffnung ab.

Der am Vortag ebenfalls schwache MDax der mittelgroßen Unternehmen schaffte zuletzt ein Plus von 0,37 Prozent auf 30.210,27 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

An den Finanzmärkten gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed erstmals im laufenden Jahr die Zinsen senken wird. Eine große Mehrheit rechnet mit einer Senkung um 0,25 Prozentpunkte. Ein Zinsschritt von 0,5 Punkten hatte zuletzt zwar auch zur Debatte gestanden. "Mit den Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen ist eine kräftige Senkung der Leitzinsen aber noch unwahrscheinlicher geworden", hieß es nun aber von der NordLB. Die vom Markt eingepreiste Senkung um 1,4 Punkte in den kommenden zwölf Monaten sei zudem zu optimistisch, ergänzte Ökonom Anthony Willis von Columbia Threadneedle Investments.

Am deutschen Aktienmarkt waren zur Wochenmitte Rüstungstitel wieder gefragt: Im Dax ging es für Rheinmetall um 1,3 Prozent hoch, während im MDax Hensoldt und Renk um 2,8 beziehungsweise 0,9 Prozent zulegten.

Die Aktien von Schwergewicht SAP starteten nach einer zweimonatigen Talfahrt mit plus drei Prozent einen Erholungsversuch und setzten sich damit an die Dax-Spitze. Jefferies-Analyst Charles Brennan betonte am Vorabend, er rechne bei den Titeln mit einer Kurswende.

Puma lag mit einem Kussprung von gut sieben Prozent an der MDax-Spitze. Laut dem "Manager Magazin" interessieren sich Finanzinvestoren für den von Großaktionär Pinault gehaltenen Anteil des Sportwarenherstellers.

Beim Auto- und Industriezulieferer Schaeffler kommen die am Vortag vorgestellten Mittelfristziele weiter gut an, wie ein erneutes Kursplus von 4,4 Prozent und der Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDax belegten. Dort lag auch Formycon mit einem Anstieg um 2,1 Prozent weit vorn. Der Biosimilar-Hersteller schloss eine weitere Vertriebspartnerschaft für sein Biosimilar zu Bayers Augenmedikament Eylea. Damit winkten Formycon weitere Lizenzzahlungen, sagten Händler.

Unter Druck stand dagegen Index-Schlusslicht ProSiebenSat.1 . Mit einem Minus von 4,9 Prozent setzten die Titel ihre steile Talfahrt fort. Am Dienstagnachmittag hatte bereits eine Senkung der Jahresziele belastet. Nun stuften mit Oddo BHF und Kepler Cheuvreux gleich zwei Häuser ProSiebenSat.1 ab.

Wacker Chemie zählte mit einem Kursrückgang um 2,3 Prozent zu den größten MDax-Verlierern. Die US-Bank Morgan Stanley stufte die Titel des Chemiekonzerns gleich doppelt ab und spricht jetzt ein "Underweight"-Votum aus./gl/jha/

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 27,00 auf Tradegate (17. September 2025, 14:40 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,11 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,56 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +40,18 %/+53,86 % bedeutet.



