Musterverfahren der Deutschen Umwelthilfe wird verhandelt

Schleswig (ots) - Die temperaturabhängige Abschaltung der Abgasreinigung bei

Diesel-Pkw ist unzulässig - das haben das Verwaltungsgericht Schleswig und der

Europäische Gerichtshof bestätigt. Nun verhandelt das Oberverwaltungsgericht

(OVG) Schleswig in nächster Instanz das Musterverfahren der Deutschen

Umwelthilfe (DUH) gegen die amtliche Zulassung eines VW Golf der Abgasstufe Euro

5 mit dem EA189-Motor, der eine solche Abschalteinrichtung hat (3A 113/18).



Das Verfahren könnte Rückrufe und Nachrüstungen für bis zu 7,8 Millionen

Diesel-Pkw bedeuten. So viele vom Dieselskandal betroffene Autos sind nach

Schätzungen der DUH noch auf deutschen Straßen unterwegs. Basierend auf dem

Musterverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das

Kraftfahrt-Bundesamt, führt die DUH weitere Verfahren gegen Diesel-Fahrzeuge

verschiedener Hersteller der Abgasstufen Euro 5 bis Euro 6c. Ein amtlicher

Rückruf der manipulierten Diesel-Pkw zur Nachrüstung oder Stilllegung der

Fahrzeuge mit Entschädigung der Halterinnen und Halter, ist aus Sicht der DUH

zwingend notwendig.



Die Verhandlung ist öffentlich. Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer, steht

vor den Verhandlungen jeweils ab 9 Uhr vor Ort für Interviews zur Verfügung, im

Anschluss an die Verhandlung auch gemeinsam mit Rechtsanwalt Remo Klinger. Für

Interviews und Rückfragen wenden Sie sich gern jederzeit an den DUH-Newsroom.



Teilnehmende:



- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH

- Prof. Dr. Remo Klinger, Kanzlei Geulen & Klinger



Kontakt vor Ort:



Matthias Walter, Pressesprecher DUH: 0151 26749133



Datum:



Mittwoch, 24. September 2025 um 10 Uhr (Start der Verhandlung)



und Donnerstag, 25. September 2025 um 10 Uhr (Start der Verhandlung)



Ort:



Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht, Saal 6



Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig



Pressekontakt:



DUH-Newsroom:

030 2400867-20, mailto:presse@duh.de



http://www.duh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/6119619

OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.





