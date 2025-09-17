    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    ++ Terminhinweis ++ Illegale Abschalteinrichtungen bei knapp 8 Millionen Diesel-Pkw

    Musterverfahren der Deutschen Umwelthilfe wird verhandelt

    Schleswig (ots) - Die temperaturabhängige Abschaltung der Abgasreinigung bei
    Diesel-Pkw ist unzulässig - das haben das Verwaltungsgericht Schleswig und der
    Europäische Gerichtshof bestätigt. Nun verhandelt das Oberverwaltungsgericht
    (OVG) Schleswig in nächster Instanz das Musterverfahren der Deutschen
    Umwelthilfe (DUH) gegen die amtliche Zulassung eines VW Golf der Abgasstufe Euro
    5 mit dem EA189-Motor, der eine solche Abschalteinrichtung hat (3A 113/18).

    Das Verfahren könnte Rückrufe und Nachrüstungen für bis zu 7,8 Millionen
    Diesel-Pkw bedeuten. So viele vom Dieselskandal betroffene Autos sind nach
    Schätzungen der DUH noch auf deutschen Straßen unterwegs. Basierend auf dem
    Musterverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das
    Kraftfahrt-Bundesamt, führt die DUH weitere Verfahren gegen Diesel-Fahrzeuge
    verschiedener Hersteller der Abgasstufen Euro 5 bis Euro 6c. Ein amtlicher
    Rückruf der manipulierten Diesel-Pkw zur Nachrüstung oder Stilllegung der
    Fahrzeuge mit Entschädigung der Halterinnen und Halter, ist aus Sicht der DUH
    zwingend notwendig.

    Die Verhandlung ist öffentlich. Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer, steht
    vor den Verhandlungen jeweils ab 9 Uhr vor Ort für Interviews zur Verfügung, im
    Anschluss an die Verhandlung auch gemeinsam mit Rechtsanwalt Remo Klinger. Für
    Interviews und Rückfragen wenden Sie sich gern jederzeit an den DUH-Newsroom.

    Teilnehmende:

    - Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH
    - Prof. Dr. Remo Klinger, Kanzlei Geulen & Klinger

    Kontakt vor Ort:

    Matthias Walter, Pressesprecher DUH: 0151 26749133

    Datum:

    Mittwoch, 24. September 2025 um 10 Uhr (Start der Verhandlung)

    und Donnerstag, 25. September 2025 um 10 Uhr (Start der Verhandlung)

    Ort:

    Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht, Saal 6

    Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig

    Pressekontakt:

    DUH-Newsroom:
    030 2400867-20, mailto:presse@duh.de

    http://www.duh.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/6119619
    OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.



