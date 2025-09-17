Filmarchiv Austria übernimmt Hedy-Lamarr-Nachlass aus der Konkursmasse von René Benkos Signa Holding

Wien (ots) - Nachdem das groß angelegte Projekt "Kaufhaus Lamarr", die

Errichtung eines von René Benkos Signa Holding geplanten Luxus-Shopping-Tempels

auf der Wiener Mariahilfer Straße spektakulär gescheitert ist, blieb auch das

Schicksal des von Signa erworbenen Nachlasses der legendären österreichischen

Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr (1914-2000) ungewiss. Nun ist es dem

Filmarchiv Austria gelungen, diesen vielleicht bedeutendsten Filmnachlass der

letzten Jahre zu erwerben und damit für Österreich zu sichern.



"Mit der Übernahme dieser einzigartigen, aus über 800 Objekten bestehenden

Sammlung verbindet das Filmarchiv Austria den Auftrag, diesen Bestand wieder in

einen kulturellen Kontext einzubetten und der Öffentlichkeit zugänglich zu

machen. Der ideelle Wert des Nachlasses, der österreichische und internationale

Film- und Zeitgeschichte repräsentiert, kann nicht hoch genug eingeschätzt

werden. Das wichtigste Anliegen des Filmarchiv Austria ist es dabei, die

herausragende Persönlichkeit Hedy Lamarrs als Filmschauspielerin und Erfinderin

gebührend zu würdigen und dauerhaft in Erinnerung zu behalten."









Hollywood-Superstar



Hedy Lamarrs außergewöhnliche Karriere begann unter ihrem Mädchennamen Hedy

Kiesler in Wien, durch Max Reinhardt kam die Tochter einer bürgerlichen

jüdischen Familie zum Theater, ab 1930 übernahm sie Filmrollen. Schlagartig

berühmt wurde Hedy Kiesler 1933 als Hauptdarstellerin in EKSTASE. Die berühmte

Nacktszene sowie eine Nahaufnahme, bei der sie einen Orgasmus mimte, führten zum

Verbot des Films in NS-Deutschland. 1937 flüchtete sie vor dem drohenden

Nationalsozialismus über Paris nach London. Dort nahm sie MGM-Boss Louis B.

Mayer unter Vertrag. Unter dem neuen Künstlernamen Hedy Lamarr sollte sie zu

einem der größten Hollywood-Stars und zur "schönsten Frau der Welt" aufgebaut

werden.



Ab 1938 prägte Hedy Lamarr viele Hollywood-Produktionen, zu weltweiten Erfolgen

und Filmklassikern wurden u. a. ALGIERS (USA 1938), COMRADE X (mit Clark Gable,

USA 1940), H. M. PULHAM, ESQ. (1941), ZIEGFELD GIRL (mit James Stewart und Judy

Garland, USA 1941) TORTILLA FLAT (mit Spencer Tracy, USA 1942), DISHONORED LADY

(USA 1947), SAMSON AND DELILAH (1949) oder MY FAVORITE SPY (mit Bob Hope, USA

1951).



Erfinderin im Kampf gegen das NS-Regime



Hedy Lamarrs Gegnerschaft zum Nationalsozialismus motivierte sie zu einem ganz

direkten und ungewöhnlichen Engagement im Kampf gegen Hitler-Deutschland. 1940

entwickelte sie in Zusammenarbeit mit George Antheil eine Funkfernsteuerung für

Torpedos, die sie zum Patent anmeldete. Damit schuf sie ein innovatives

Frequenzsprung-Verfahren, das als Wegbereiter der heutigen Bluetooth-Technologie Seite 1 von 2 Seite 2 ►





