Filmarchiv Austria übernimmt Hedy-Lamarr-Nachlass aus der Konkursmasse von René Benkos Signa Holding
Wien (ots) - Nachdem das groß angelegte Projekt "Kaufhaus Lamarr", die
Errichtung eines von René Benkos Signa Holding geplanten Luxus-Shopping-Tempels
auf der Wiener Mariahilfer Straße spektakulär gescheitert ist, blieb auch das
Schicksal des von Signa erworbenen Nachlasses der legendären österreichischen
Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr (1914-2000) ungewiss. Nun ist es dem
Filmarchiv Austria gelungen, diesen vielleicht bedeutendsten Filmnachlass der
letzten Jahre zu erwerben und damit für Österreich zu sichern.
"Mit der Übernahme dieser einzigartigen, aus über 800 Objekten bestehenden
Sammlung verbindet das Filmarchiv Austria den Auftrag, diesen Bestand wieder in
einen kulturellen Kontext einzubetten und der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Der ideelle Wert des Nachlasses, der österreichische und internationale
Film- und Zeitgeschichte repräsentiert, kann nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Das wichtigste Anliegen des Filmarchiv Austria ist es dabei, die
herausragende Persönlichkeit Hedy Lamarrs als Filmschauspielerin und Erfinderin
gebührend zu würdigen und dauerhaft in Erinnerung zu behalten."
(Ernst Kieninger, Direktor Filmarchiv Austria)
Hollywood-Superstar
Hedy Lamarrs außergewöhnliche Karriere begann unter ihrem Mädchennamen Hedy
Kiesler in Wien, durch Max Reinhardt kam die Tochter einer bürgerlichen
jüdischen Familie zum Theater, ab 1930 übernahm sie Filmrollen. Schlagartig
berühmt wurde Hedy Kiesler 1933 als Hauptdarstellerin in EKSTASE. Die berühmte
Nacktszene sowie eine Nahaufnahme, bei der sie einen Orgasmus mimte, führten zum
Verbot des Films in NS-Deutschland. 1937 flüchtete sie vor dem drohenden
Nationalsozialismus über Paris nach London. Dort nahm sie MGM-Boss Louis B.
Mayer unter Vertrag. Unter dem neuen Künstlernamen Hedy Lamarr sollte sie zu
einem der größten Hollywood-Stars und zur "schönsten Frau der Welt" aufgebaut
werden.
Ab 1938 prägte Hedy Lamarr viele Hollywood-Produktionen, zu weltweiten Erfolgen
und Filmklassikern wurden u. a. ALGIERS (USA 1938), COMRADE X (mit Clark Gable,
USA 1940), H. M. PULHAM, ESQ. (1941), ZIEGFELD GIRL (mit James Stewart und Judy
Garland, USA 1941) TORTILLA FLAT (mit Spencer Tracy, USA 1942), DISHONORED LADY
(USA 1947), SAMSON AND DELILAH (1949) oder MY FAVORITE SPY (mit Bob Hope, USA
1951).
Erfinderin im Kampf gegen das NS-Regime
Hedy Lamarrs Gegnerschaft zum Nationalsozialismus motivierte sie zu einem ganz
direkten und ungewöhnlichen Engagement im Kampf gegen Hitler-Deutschland. 1940
entwickelte sie in Zusammenarbeit mit George Antheil eine Funkfernsteuerung für
Torpedos, die sie zum Patent anmeldete. Damit schuf sie ein innovatives
Frequenzsprung-Verfahren, das als Wegbereiter der heutigen Bluetooth-Technologie
