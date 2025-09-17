    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Filmarchiv Austria übernimmt Hedy-Lamarr-Nachlass aus der Konkursmasse von René Benkos Signa Holding

    Wien (ots) - Nachdem das groß angelegte Projekt "Kaufhaus Lamarr", die
    Errichtung eines von René Benkos Signa Holding geplanten Luxus-Shopping-Tempels
    auf der Wiener Mariahilfer Straße spektakulär gescheitert ist, blieb auch das
    Schicksal des von Signa erworbenen Nachlasses der legendären österreichischen
    Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr (1914-2000) ungewiss. Nun ist es dem
    Filmarchiv Austria gelungen, diesen vielleicht bedeutendsten Filmnachlass der
    letzten Jahre zu erwerben und damit für Österreich zu sichern.

    "Mit der Übernahme dieser einzigartigen, aus über 800 Objekten bestehenden
    Sammlung verbindet das Filmarchiv Austria den Auftrag, diesen Bestand wieder in
    einen kulturellen Kontext einzubetten und der Öffentlichkeit zugänglich zu
    machen. Der ideelle Wert des Nachlasses, der österreichische und internationale
    Film- und Zeitgeschichte repräsentiert, kann nicht hoch genug eingeschätzt
    werden. Das wichtigste Anliegen des Filmarchiv Austria ist es dabei, die
    herausragende Persönlichkeit Hedy Lamarrs als Filmschauspielerin und Erfinderin
    gebührend zu würdigen und dauerhaft in Erinnerung zu behalten."

    (Ernst Kieninger, Direktor Filmarchiv Austria)

    Hollywood-Superstar

    Hedy Lamarrs außergewöhnliche Karriere begann unter ihrem Mädchennamen Hedy
    Kiesler in Wien, durch Max Reinhardt kam die Tochter einer bürgerlichen
    jüdischen Familie zum Theater, ab 1930 übernahm sie Filmrollen. Schlagartig
    berühmt wurde Hedy Kiesler 1933 als Hauptdarstellerin in EKSTASE. Die berühmte
    Nacktszene sowie eine Nahaufnahme, bei der sie einen Orgasmus mimte, führten zum
    Verbot des Films in NS-Deutschland. 1937 flüchtete sie vor dem drohenden
    Nationalsozialismus über Paris nach London. Dort nahm sie MGM-Boss Louis B.
    Mayer unter Vertrag. Unter dem neuen Künstlernamen Hedy Lamarr sollte sie zu
    einem der größten Hollywood-Stars und zur "schönsten Frau der Welt" aufgebaut
    werden.

    Ab 1938 prägte Hedy Lamarr viele Hollywood-Produktionen, zu weltweiten Erfolgen
    und Filmklassikern wurden u. a. ALGIERS (USA 1938), COMRADE X (mit Clark Gable,
    USA 1940), H. M. PULHAM, ESQ. (1941), ZIEGFELD GIRL (mit James Stewart und Judy
    Garland, USA 1941) TORTILLA FLAT (mit Spencer Tracy, USA 1942), DISHONORED LADY
    (USA 1947), SAMSON AND DELILAH (1949) oder MY FAVORITE SPY (mit Bob Hope, USA
    1951).

    Erfinderin im Kampf gegen das NS-Regime

    Hedy Lamarrs Gegnerschaft zum Nationalsozialismus motivierte sie zu einem ganz
    direkten und ungewöhnlichen Engagement im Kampf gegen Hitler-Deutschland. 1940
    entwickelte sie in Zusammenarbeit mit George Antheil eine Funkfernsteuerung für
    Torpedos, die sie zum Patent anmeldete. Damit schuf sie ein innovatives
    Frequenzsprung-Verfahren, das als Wegbereiter der heutigen Bluetooth-Technologie
