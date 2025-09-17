PUMA - Aktie steigt kräftig - 17.09.2025

Die PUMA Aktie notiert aktuell bei 21,335€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,09 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,225 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PUMA in den letzten drei Monaten Verluste von -1,09 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -51,82 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,21 % 1 Monat +23,71 % 3 Monate -1,09 % 1 Jahr -44,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der PUMA Aktie, die in den letzten Tagen deutlich gestiegen ist. Anleger spekulieren über mögliche Übernahmegerüchte und Fusionen, insbesondere mit Adidas, sowie über die Auswirkungen von Zinsentscheidungen und Handelsgesprächen zwischen China und den USA. Hohe Handelsaktivitäten deuten auf ein gesteigertes Interesse hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,19 Mrd.EUR wert.

Der Dax tut sich am Mittwoch mit einer Stabilisierung schwer. Nach einer anfänglichen Erholung vom Kursrutsch am Vortag gab der deutsche Leitindex seine Gewinne zeitweise ab. Am frühen Nachmittag notierte er 0,11 Prozent höher bei 23.335,26 …

PUMA hat Probleme. Das erste Quartal war schon nicht gut. Aber das zweite war finster. Fallender Umsatz, massiver Margendruck, unter dem Strich Verluste, größer als gedacht. Die Bullen hoffen, dass jemand den Sportartikelhersteller übernimmt. Aber ist das realistisch?

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.