    Kraftstoffpreise im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen / Beide Sorten um 0,7 Cent je Liter teurer / Rohölpreis um zwei auf rund 68 US-Dollar je Barrel geklettert (FOTO)

    München (ots) - Die Kraftstoffpreise haben sich im Vergleich zur vergangenen
    Woche nur geringfügig geändert. Laut aktueller ADAC Auswertung der
    Kraftstoffpreise kosten sowohl Benzin als auch Diesel 0,7 Cent je Liter mehr.
    Demnach liegt der Preis für einen Liter Super E10 im bundesweiten Mittel bei
    1,667 Euro, nachdem in der Vorwoche noch 1,660 Euro zu bezahlen war. Für einen
    Liter Diesel müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit 1,589 Euro
    hinlegen nach 1,582 Euro vor einer Woche.

    Etwas gestiegen ist auch der Rohölpreis. Nachdem er in der vergangenen Woche um
    drei US-Dollar gefallen war, notiert ein Barrel der Sorte Brent mit gut 68
    US-Dollar nun wieder um zwei Dollar höher. Der Preis für Brent-Öl pendelt
    bereits seit Anfang August im Bereich zwischen 65 und 70 US-Dollar - angesichts
    der teilweise deutlichen Ausschläge in den Wochen zuvor herrscht also Ruhe auf
    dem Ölmarkt, die sich zum Teil auch auf dem Kraftstoffmarkt widerspiegelt.
    Abgefedert wird der aktuelle Anstieg des Rohölpreises jedoch durch den im
    Vergleich zum Euro etwas schwächeren US-Dollar. Ein besserer Wechselkurs des
    Euros in US-Dollar macht den Kauf von Öl hierzulande etwas günstiger.

    Wer beim Tanken sparen will, sollte nach Empfehlung des ADAC abends zur
    Tankstelle fahren, weil dann die Spritpreise um durchschnittlich rund 13 Cent je
    Liter niedriger sind als morgens. Um Autobahntankstellen sollten Autoreisende
    jedoch einen Bogen machen, denn dort zahlt man im Mittel mehr als 40 Cent je
    Liter zusätzlich. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen
    bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die
    aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und
    vergleichen.

    Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter
    http://www.adac.de/tanken .

    Kraftstoffpreise im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen / Beide Sorten um 0,7 Cent je Liter teurer / Rohölpreis um zwei auf rund 68 US-Dollar je Barrel geklettert (FOTO) Die Kraftstoffpreise haben sich im Vergleich zur vergangenen Woche nur geringfügig geändert. Laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise kosten sowohl Benzin als auch Diesel 0,7 Cent je Liter mehr. Demnach liegt der Preis für einen Liter …