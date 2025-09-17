Kraftstoffpreise im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen / Beide Sorten um 0,7 Cent je Liter teurer / Rohölpreis um zwei auf rund 68 US-Dollar je Barrel geklettert (FOTO)

München (ots) - Die Kraftstoffpreise haben sich im Vergleich zur vergangenenWoche nur geringfügig geändert. Laut aktueller ADAC Auswertung derKraftstoffpreise kosten sowohl Benzin als auch Diesel 0,7 Cent je Liter mehr.Demnach liegt der Preis für einen Liter Super E10 im bundesweiten Mittel bei1,667 Euro, nachdem in der Vorwoche noch 1,660 Euro zu bezahlen war. Für einenLiter Diesel müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit 1,589 Eurohinlegen nach 1,582 Euro vor einer Woche.Etwas gestiegen ist auch der Rohölpreis. Nachdem er in der vergangenen Woche umdrei US-Dollar gefallen war, notiert ein Barrel der Sorte Brent mit gut 68US-Dollar nun wieder um zwei Dollar höher. Der Preis für Brent-Öl pendeltbereits seit Anfang August im Bereich zwischen 65 und 70 US-Dollar - angesichtsder teilweise deutlichen Ausschläge in den Wochen zuvor herrscht also Ruhe aufdem Ölmarkt, die sich zum Teil auch auf dem Kraftstoffmarkt widerspiegelt.Abgefedert wird der aktuelle Anstieg des Rohölpreises jedoch durch den imVergleich zum Euro etwas schwächeren US-Dollar. Ein besserer Wechselkurs desEuros in US-Dollar macht den Kauf von Öl hierzulande etwas günstiger.Wer beim Tanken sparen will, sollte nach Empfehlung des ADAC abends zurTankstelle fahren, weil dann die Spritpreise um durchschnittlich rund 13 Cent jeLiter niedriger sind als morgens. Um Autobahntankstellen sollten Autoreisendejedoch einen Bogen machen, denn dort zahlt man im Mittel mehr als 40 Cent jeLiter zusätzlich. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellenbietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr dieaktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen undvergleichen.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unterhttp://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6119635OTS: ADAC