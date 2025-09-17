AKTIE IM FOKUS
Puma-Rally wegen Übernahmespekulationen geht weiter
- Puma-Übernahme-Debatte sorgt für Kurssprung von 10%.
- Pinault-Familie prüft Verkauf ihres 29%-Anteils.
- CVC und ABG zeigen Interesse an Puma-Investition.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Debatte rund um eine mögliche Puma-Übernahme hat am Mittwoch unter Anlegern weitere Kreise gezogen. Den Anstoß zu einem Kurssprung am Nachmittag gab ein Artikel im "Manager Magazin" über die Pläne der Großaktionärsfamilie Pinault, der an andere Medienberichte vergangener Tage anknüpfte. Das Spitzenplus der Puma-Anteile wuchs am Nachmittag auf zehn Prozent an und betrug dann zuletzt noch 7,4 Prozent. Der Kurs sprang auf ein Hoch seit Ende August und erreichte die 100-Tage-Linie, die ein beliebter mittel- bis langfristiger Indikator ist.
Zuletzt hatte es Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch Adidas gegeben, auch wegen der Aussage der Pinault-Familie, dass sie mit ihrer Beteiligung an Puma kein strategisches Interesse mehr verfolge. Vom "Manager Magazin" hieß es nun, dass mit dem Finanzinvestor CVC und dem US-Markenmanagementunternehmen Authentic Brands Group (ABG) sich zwei Investoren bereits warmlaufen.
Der Puma-Kurs war im August auf einem Tief seit 2016 angekommen. Schon Ende August hatten die Aktien einen ersten Schub bekommen. Auslöser war eine Kreise-Meldung, dass die Pinault-Famile ihre Optionen abwäge bis hin zu einem Verkauf ihres 29-Prozent-Anteils./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,16 % und einem Kurs von 21,55 auf Tradegate (17. September 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +8,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,15 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,34 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -28,73 %/-10,91 % bedeutet.
Sieht man heute eindeutig an den +5% welche die Aktie zunimmt
Übernahmepoke geht in die nächste Runde
Stabhochsprung Weltrekord in Puma Schuhen. Weltmeisterinnen in Puma Shirts.