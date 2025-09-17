    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    AKTIE IM FOKUS

    653 Aufrufe 653 0 Kommentare 0 Kommentare

    Puma-Rally wegen Übernahmespekulationen geht weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma-Übernahme-Debatte sorgt für Kurssprung von 10%.
    • Pinault-Familie prüft Verkauf ihres 29%-Anteils.
    • CVC und ABG zeigen Interesse an Puma-Investition.
    AKTIE IM FOKUS - Puma-Rally wegen Übernahmespekulationen geht weiter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Debatte rund um eine mögliche Puma-Übernahme hat am Mittwoch unter Anlegern weitere Kreise gezogen. Den Anstoß zu einem Kurssprung am Nachmittag gab ein Artikel im "Manager Magazin" über die Pläne der Großaktionärsfamilie Pinault, der an andere Medienberichte vergangener Tage anknüpfte. Das Spitzenplus der Puma-Anteile wuchs am Nachmittag auf zehn Prozent an und betrug dann zuletzt noch 7,4 Prozent. Der Kurs sprang auf ein Hoch seit Ende August und erreichte die 100-Tage-Linie, die ein beliebter mittel- bis langfristiger Indikator ist.

    Zuletzt hatte es Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch Adidas gegeben, auch wegen der Aussage der Pinault-Familie, dass sie mit ihrer Beteiligung an Puma kein strategisches Interesse mehr verfolge. Vom "Manager Magazin" hieß es nun, dass mit dem Finanzinvestor CVC und dem US-Markenmanagementunternehmen Authentic Brands Group (ABG) sich zwei Investoren bereits warmlaufen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Long
    164,85€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    187,38€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Puma-Kurs war im August auf einem Tief seit 2016 angekommen. Schon Ende August hatten die Aktien einen ersten Schub bekommen. Auslöser war eine Kreise-Meldung, dass die Pinault-Famile ihre Optionen abwäge bis hin zu einem Verkauf ihres 29-Prozent-Anteils./tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,16 % und einem Kurs von 21,55 auf Tradegate (17. September 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +8,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,34 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -28,73 %/-10,91 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Puma-Rally wegen Übernahmespekulationen geht weiter Die jüngste Debatte rund um eine mögliche Puma-Übernahme hat am Mittwoch unter Anlegern weitere Kreise gezogen. Den Anstoß zu einem Kurssprung am Nachmittag gab ein Artikel im "Manager Magazin" über die Pläne der Großaktionärsfamilie Pinault, der an …