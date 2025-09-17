    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht
    JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Die Ziele für das Wachstum und den Free Cashflow hätten über ihren Erwartungen gelegen, während der Margenausblick wie erwartet ausgefallen sei, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schaeffler verfüge weiterhin über das höchste mittelfristige Gewinnpotenzial in der Branche, was aber als weitgehend eingepreist erscheine. Die aktualisierten Wachstumsprognosen des Konzerns kämen ihr zudem etwas ambitioniert vor./rob/edh/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Vanessa Jeffriess
    Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 5,25
    Kursziel alt: 5,25
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



