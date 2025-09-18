Die globalen Biotech-Märkte wachsen rasant auf über 13 Billionen US-Dollar bis 2032. Innovationen wie personalisierte Medizin, KI-gestützte Medikamentenentwicklung und neue Technologien sorgen dafür, dass Anleger heute von völlig neuen Umsatzquellen profitieren können.

Dynamische Biotech-Zeiten voraus

Der Branche steht eine dynamische Zeit bevor. In den kommenden Monaten verlieren über 150 Blockbuster-Medikamente ihren Patentschutz. Das bedeutet Firmenübernahmen und steigende Aktien-Kurse. Die Branche wandelt sich ohnehin gerade zum Wachstumsbereich für Investitionen.