    Im Fokus: Biotech-Aktien

    Dynamische Biotech-Zeiten voraus

    Die globalen Biotech-Märkte wachsen rasant und bieten Anlegern innovative Umsatzquellen.

    Die globalen Biotech-Märkte wachsen rasant auf über 13 Billionen US-Dollar bis 2032. Innovationen wie personalisierte Medizin, KI-gestützte Medikamentenentwicklung und neue Technologien sorgen dafür, dass Anleger heute von völlig neuen Umsatzquellen profitieren können. 

    Dynamische Biotech-Zeiten voraus

    Der Branche steht eine dynamische Zeit bevor. In den kommenden Monaten verlieren über 150 Blockbuster-Medikamente ihren Patentschutz. Das bedeutet Firmenübernahmen und steigende Aktien-Kurse. Die Branche wandelt sich ohnehin gerade zum Wachstumsbereich für Investitionen. 

    Im Gegensatz zu anderen Sektoren hängen die Gewinne und Verluste selbst der besten Biotech-Aktien oft von Sonderfaktoren ab. Der Erfolg wird oft von einigen wenigen Schlüsselindikatoren bestimmt. Dazu zählen die Auswertung von Versuchsdaten oder Urteile von Aufsichtsbehörden. Produktzulassungen setzen wichtige Einnahmen frei, so dass eine einzige positive Aktualisierung ein kräftiger Katalysator sein kann, der die Kurse auf neue Höchststände treibt.  

    Wir haben uns nach aussichtsreichen Aktien aus der Biotech-Branche umgesehen.

    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
