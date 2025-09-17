JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Unternehmenswert des Flugzeugbauers von 208 Milliarden US-Dollar liege 13 Prozent unter dem Wert des ersten Quartals 2019, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während aber inzwischen die Schulden und Vorzugsaktien 18 Prozent des Unternehmenswertes ausmachten, seien es damals nur 3 Prozent gewesen./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:56 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 182,1EUR auf Tradegate (17. September 2025, 14:52 Uhr) gehandelt.



