Technotrans Aktie legt zu - 17.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Technotrans Aktie. Sie steigt um +3,11 % auf 26,50€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Technotrans ist ein führender Anbieter von Flüssigkeitstechnologien mit Fokus auf Kühlung und Temperierung, besonders in der Druck- und Kunststoffindustrie. Das Unternehmen konkurriert mit Donaldson und Parker Hannifin und zeichnet sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen aus.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Technotrans einen Gewinn von +17,65 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Technotrans Aktie damit um +0,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Technotrans +37,20 % gewonnen.

Technotrans Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,78 % 1 Monat +4,84 % 3 Monate +17,65 % 1 Jahr +64,56 %

Informationen zur Technotrans Aktie

Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 178,91 Mio. wert.

Technotrans Aktie jetzt kaufen?

Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.